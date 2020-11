Dopo un’ulteriore giornata di contrattazione la nostra view rimane invariata e possiamo dire che non c’è per il momento ancora nessun pericolo per il rialzo dei mercati azionari. Qualche perdita di spinta la si ravvisa sulle Piazze americane ma non vediamo al momento i prodromi per un’inversione ribassista duratura. Come al solito si procederà per step e non si darà nulla per scontato e di giorno in giorno andremo a monitorare lo stato dei luoghi. Procediamo ora con la nostra analisi quotidiana.

Alle ore 21.18 i mercati registrano i seguenti prezzi:

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Dax Future

13.151

Eurostoxx Future

3.469

Ftse Mib Future

21.580

S&P 500

3.597

Questi valori cosa indicano? Quale potrebbe essere lo scenario che si profila per la giornata di domani?

Il frattale annuale proietta ribassi fino alla fine dell’anno

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 13 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

La tendenza però sembra seguire una strada diametralmente opposta alla previsione e la corsa quindi dovrebbe continuare.

Per il momento ancora nessun pericolo per il rialzo dei mercati azionari

Ecco i livelli per mantenere il polso della situazione per domani e i prossimi 5 giorni di Borsa aperta.

Dax Future

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 12.597. Prodromi di inversione ribassista di brevissimo con chiusura giornaliera del 19 novembre inferiore a 13.040. Obiettivo primo del rialzo a 13.775.

Eurostoxx Future

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 3.229. Prodromi di inversione ribassista di brevissimo con chiusura giornaliera del 19 novembre inferiore a 3.437. Obiettivo primo del rialzo a 3.595.

Ftse Mib Future

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 20.610. Prodromi di inversione ribassista di brevissimo con chiusura giornaliera del 19 novembre inferiore a 21.330. Obiettivo primo del rialzo a 22.640.

S&P 500

Nuova fase ribassista solo con una chiusura del 20 novembre inferiore a 3.511. Prodromi di inversione ribassista di brevissimo con chiusura giornaliera del 19 novembre inferiore a 3.588. Obiettivo primo del rialzo a 3.780.

Per il momento, continuare a stare long e per il momento il rialzo dovrebbe continuare tranne che domani le cose cambieranno come indicato nel paragrafo precedente.