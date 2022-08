Per il buffet o il picnic di Ferragosto, una ricetta svuotafrigo ed economica

Per Ferragosto molti connazionali sceglieranno di recarsi in un magnifico luogo verdeggiante e preparare un goloso picnic. Servono quindi, ricette golose ma soprattutto che si possano gustare senza posate, come tramezzini, panini o finger food. Ne sono un classico esempio gli involtini con gli affettati.

Una ricetta perfetta è il pan bauletto farcito. Questo pane è un semplice pan aspetta pretagliato. Vediamo quindi come possiamo farcire e rendere ancor più goloso il nostro pane.

Per buffet o picnic di Ferragosto, una ricetta svuotafrigo economica

Il pan bauletto ci si presenterà come il classico panetto con le fette pretagliate. Noi avremo il compito di farcirlo con ingredienti invitanti.

Prepariamo una teglia per plumcake e foderiamola con la carta forno. Spennelliamo le fette con un po’ di latte. E poi iniziamo con la nostra farcitura.

Scamorza e prosciutto cotto di Praga

Iniziamo ad inserire le fette nello stampo per plumcake alternando una fetta di pane con:

una fetta di scamorza tagliata sottile;

una fetta di prosciutto Praga piegata a metà;

alcune striscioline di radicchio tagliato a coltello.

Terminate le fette, prepariamo in una terrina un tuorlo e mezzo 10 cucchiai di latte con un pizzico di sale. Mescoliamo, sbattendo con la frusta questi tre ingredienti. Versiamo sul nostro dolce e inforniamo per dieci minuti a 180°.

Prosciutto crudo e brie

In questa variante proporremo una farcitura leggermente salata, quindi gli ipertesi dovranno mangiarne con parsimonia. Prepariamo delle fette di prosciutto crudo, piegandole a metà. Faremo lo stesso con il formaggio. Iniziamo quindi alternando una fetta di pane con una di prosciutto crudo e una di brie. Ora prepariamo il nostro composto uovo-latte e sale. Versiamo il tutto sul pane e inforniamo.

Groviera e tonno

Sgoccioliamo il tonno e facciamolo a pezzi grossolanamente con la forchetta. Iniziamo a inserire nello stampo da plumcake una fetta di pane seguita da una fetta sottile di groviera e del tonno sminuzzato. Per un gusto intenso, aggiungiamo qualche anello di cipolla precedentemente condito con un filo d’olio. Inoltre potremmo inserire anche una foglia di lattuga. Per questa versione non prepareremo la bagna di latte e uovo per non rendere troppo carico il gusto del nostro bauletto ripieno. Per una preparazione non asciutta sarà sufficiente spennellare le fette di pane più volte con il latte.

Queste sono solo alcune delle possibili farciture che si possono realizzare. Si tratta infatti di una ricetta perfetta per svuotare il frigo da proporre in inverno e per buffet o picnic di Ferragosto.

