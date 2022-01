La cucina è una delle stanze più utilizzate in casa in quanto, soprattutto durante le festività appena passate, è impossibile fare a meno di cucinare.

Dopo aver cucinato, una delle operazioni più noiose è decisamente quella di lavare le stoviglie, attività che ci occupa molto tempo, soprattutto se non abbiamo una lavastoviglie.

Per chi invece ce l’ha a disposizione, questo è un elettrodomestico che si rivela un prezioso alleato che ci fa risparmiare notevolmente tempo e fatica.

Come ogni elettrodomestico, però, bisogna prendersene cura e non dimenticare di effettuare delle pulizie periodiche.

Per esempio, per igienizzare e sgrassare la lavastoviglie definitivamente basta un solo gesto poco conosciuto e un ingrediente che abbiamo tutti in casa.

Per igienizzare le stoviglie a mano o in lavastoviglie basta questo prodotto che spesso utilizziamo per sbiancare il bucato

Come prima cosa è interessante sapere che oltre al bicarbonato per avere bicchieri sempre brillanti e senza aloni basta un insospettabile ingrediente a costo zero.

Se intendiamo invece igienizzare le stoviglie a mano, basterà metterle a mollo per circa due ore in un contenitore colmo d’acqua calda.

Dovremo aggiungere all’acqua un cucchiaio da cucina di percarbonato di sodio e lasciar agire la miscela.

Trascorso il tempo necessario dovremo procedere con il solito lavaggio, risciacquando bene le nostre stoviglie in modo da sfruttare anche la sua naturale azione lucidante.

Il percarbonato può essere utilizzato anche per igienizzarle maggiormente all’interno della lavastoviglie, aggiungendone solo un cucchiaino al detergente per i piatti che usiamo solitamente.

Inoltre, è utile sapere che può anche essere utilizzato per igienizzare proprio la lavastoviglie, attivando un ciclo a vuoto.

Questo prodotto sarebbe anche in grado di addolcire l’acqua dura, migliorando in questo modo anche l’efficacia del lavaggio stesso.

Non tutti sanno che per igienizzare le stoviglie a mano o in lavastoviglie basta questo prodotto che spesso utilizziamo per sbiancare il bucato.

La cura della lavastoviglie

Per scongiurare la formazione di muffe sarebbe sempre consigliato mantenere lo sportello aperto per qualche minuto, al termine di ogni lavaggio.

Infine, sarebbe anche consigliato porre le stoviglie sotto l’acqua del rubinetto per sciacquarle leggermente, prima di inserirle nella lavastoviglie.

Questo ci permette anche di scongiurare un eventuale intasamento dello scarico, risparmiandoci probabili problemi e malfunzionamenti dell’elettrodomestico.

