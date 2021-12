Dedicarci alle pulizie è un’operazione a cui non possiamo sottrarci, anche se abbiamo già poco tempo a disposizione a causa della vita frenetica che conduciamo.

È importante prestare particolare attenzione al bagno e soprattutto al WC, dove probabilmente sono contenuti gran parte di germi e batteri del bagno.

Non tutti sanno che è possibile purificare l’aria del bagno utilizzando questa bellissima pianta ornamentale che si rivela anche una preziosa alleata in casa.

Inoltre, igienizzare il WC, il bagno e tutto il resto delle sue componenti, è fondamentale per mantenere un ambiente sano e accogliente.

Per igienizzare ed eliminare i cattivi odori dal WC basta un rimedio naturale a basso costo in alternativa alla candeggina

Come sappiamo, il bicarbonato è da sempre un prodotto particolarmente apprezzato in casa per la sua incredibile versatilità.

Per esempio, molti stanno versando del bicarbonato nella pattumiera per risolvere questi comuni problemi che possono essere incredibilmente fastidiosi.

Proprio grazie alla sua versatilità, potremmo utilizzarlo anche per pulire, igienizzare e profumare il nostro WC di casa in modo economico ed efficace.

Procediamo unendo mezza tazza di bicarbonato e circa 10 gocce di olio essenziale tea tree, anche esso ricco di proprietà antibatteriche.

In questo modo, grazie all’unione di questi due sensazionali prodotti economici potremmo sconfiggere in poche mosse i batteri.

Per prima cosa, dovremo spargerli nelle pareti interne del WC e anche sullo scopino, dopo averlo posizionato sospeso nell’acqua dello stesso.

Sarà comunque necessario attendere una notte intera per far sì che il tutto agisca efficacemente. Dopodiché, il giorno dopo, strofineremo bene le pareti.

Infine, tiriamo lo sciacquone e vedremo i risultati del lavoro. Il tutto spendendo davvero poco e con prodotti che, comunque, spesso abbiamo già in casa.

Quando puliamo la tazza del nostro WC non dobbiamo dimenticare nessuna delle parti che lo compongono, come il coperchio in plastica e la seduta.

Per pulirli efficacemente sarà sufficiente preparare un composto con acqua calda e sale e inumidire al suo interno un panno.

Oltre a svolgere un’azione disinfettante, questo metodo a costo zero ci permetterà di mantenerne sempre perfettamente pulita la superficie.

