La pelle del corpo ha bisogno di attenzioni. Togliere impurità con acqua e sapone non basta, occorrerebbe anche idratarla con creme apposite. Specialmente in estate curiamo molto l’aspetto dei piedi, dato che li mostriamo in varie calzature, mentre in inverno possono presentarsi dei fastidi come la secchezza delle mani e anche del viso.

Soprattutto le donne hanno imparato sempre più a scegliere i prodotti adatti e anche a fare a casa dei rimedi, sia per la pelle che per i capelli. L’aspetto curato è sintomo di rispetto di sé ma anche un modo per sentirsi più sicuri nella società. Anche gli uomini sono da qualche anno più interessati al Mondo della bellezza e ci sono aziende che hanno creato delle linee apposite per loro.

Per idratare le labbra secche e renderle voluminose e morbide non solo burro di cacao o miele ma ecco altri rimedi naturali

Il viso è tra le parti del corpo più esposte agli agenti atmosferici. Sole, vento, freddo possono nuocere al suo aspetto. In particolare, le labbra d’inverno possono manifestare dei problemi, come secchezza, screpolature e un colore tendente al viola. Qualche rimedio naturale, però, può venirci in soccorso. Vediamo come:

si dovrebbe procedere, innanzitutto, con uno scrub leggero per rimuovere le pellicine. Basterà mescolare un po’ di zucchero e del miele oppure un po’ di olio di mandorle e applicare sulle labbra, facendo dei movimenti circolari;

un’alternativa è quella di passare una bustina di tè verde dopo averla usata;

dopo lo scrub, un massaggio con del miele ammorbidirà la pelle secca e agirà come antibatterico;

un’alternativa è l’olio di mandorle o di cocco, da passare con i polpastrelli o con un dischetto di cotone;

se si ha a casa una pianta di aloe, si potrebbe utilizzarne la polpa, oppure si può acquistare il gel in erboristeria. Fare attenzione alla provenienza e che sia biologico. Basterà applicarne in piccole dosi per un effetto idratante;

altro rimedio naturale è il burro di karité, da usare da solo oppure arricchito con olio di rosa mosqueta oppure olio di mandorle;

infine, potrebbe aiutare anche un po’ di olio di calendula.

Qualche altro consiglio

Se si hanno le labbra secche è importante idratarsi anche internamente, quindi ricordarsi di bere abbastanza acqua durante il giorno. Quando le labbra tornano morbide, se si vuole si potrebbe anche mettere un rossetto. Facciamo però attenzione a passare prima uno spazzolino morbido per vari motivi: toglie eventuali cellule morte, aiuta la circolazione del sangue e aumenta leggermente il volume delle labbra. Dopo si può applicare un balsamo apposito o del burro di karité o burro di cacao. Far asciugare, tamponare leggermente e fare un contorno della bocca con una matita dello stesso colore del rossetto, a pochi millimetri dalle labbra. Stendere un rossetto idratante e passare un lipgloss leggermente più chiaro nella zona centrale, per farle apparire più grandi.

Quindi, per idratare le labbra secche e renderle voluminose e morbide non solo burro di cacao o miele, ma ecco altri rimedi naturali.