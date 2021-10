Se da bambini siamo cresciuti tra incantesimi e casate, rapiti dalla magia dei romanzi della scrittrice J.K. Rowling, non possiamo non conoscere questa chicca.

Che ci sentiamo più Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde, tutti almeno una volta avremo sognato di trovarci nella scuola più magica del Mondo, a bere burrobirra. Se non fosse che la mitica Hogwarts è un luogo di fantasia. Ma ne siamo proprio sicuri? Oggi lasciamoci stupire, perché non tutti sanno che Hogwarts esiste, anche se non è esattamente come ce la immaginiamo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per i veri fan di Harry Potter, ecco dove si trova la vera scuola di Hogwarts

Immaginiamo di trovarci in Portogallo, a passeggio tra le meraviglie che questo Paese europeo ci offre. Entrare in una bella libreria e trovare delle somiglianze molto nette ai luoghi magici della nostra saga preferita. È tutto vero o stiamo solo sognando?

No, non stiamo sognando, è proprio lei, Hogwarts! Ci troviamo nella Libreria di Lello e Irmão, in portoghese “Livraria Lello” o “Livraria Chardron”. La libreria si trova nella città di Porto, in Portogallo ed è situata all’interno di un antico edificio storico.

Oltre ad essere considerata una delle librerie più belle al Mondo, il posto era frequentato niente di meno che da J.K. Rowling, proprio la scrittrice dei celebri romanzi. La scrittrice, infatti, negli anni ’90 si trovava in città e lavorava come insegnante di inglese.

Come la libreria di Lello e Irmão diventa la “Cattedrale del libro”

Si dice che a ispirare la scrittrice furono le bellissime e particolarissime scale della libreria. Esattamente somiglianti a quelle della celebre scuola di magia, immergono i visitatori in un’atmosfera surreale e immaginaria. Un vero salto dai libri più avvincenti del fantasy a una bella sorpresa nella realtà.

Giusto nel 2021 la libreria ha compiuto ben 115 anni di attività, ma in pochi sanno che senza la fortuna di Harry Potter avrebbe chiuso i battenti già molto tempo prima. Per i veri fan di Harry Potter, ecco quindi dove si trova la vera scuola di Hogwarts.

La fama ottenuta proprio grazie alla saga, ha incantato i visitatori e i fan di tutto il Mondo, salvando questa bellezza architettonica dal fallimento.

La Rowling stessa avrebbe dunque preso ispirazione dalla libreria Lello e dalle atmosfere portoghesi per il suo romanzo. Un’altra similarità si nota con il mantello indossato dalla scuola di Hogwarts, che richiama la cappa nera indossata nelle università portoghesi. Ad oggi, queste sono solo ipotesi, che la scrittrice non ha né mai confermato, ma neanche smentito.

Proprio grazie a questo alone di mistero che aleggia attorno alla saga, la Rowling ha contribuito alla rinascita di questa libreria. Oggi la Lello, viene chiamata la “Cattedrale del libro” ed è stata inserita nelle top 10 librerie antiche dalla BBC, ma anche dalla Lonely Planet e molti altri.