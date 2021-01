I dolcetti più in voga ed originali del momento sono i golosi whoopie pie con la crema di marshmallows fatta in casa preparata con solo tre ingredienti.

Semplici e gustosi i whoopie sono facili da preparare per una domenica in famiglia o per ospiti inaspettati come gli irresistibili ventagli di pasta sfoglia pronti in pochi minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

230 g di farina

70 g di cacao amaro in polvere

10 g lievito per dolci

un pizzico di sale

130 g di burro

100 g di zucchero

un uovo

60 ml di panna liquida per dolci

un cucchiaino di succo di limone

60 ml di latte intero

una fialetta aroma di vaniglia

Per la crema marshmallows

una fialetta di aroma di vaniglia

60 ml di acqua

2 albumi d’uovo

150 g di zucchero

80 g di zucchero a velo

un pizzico di sale

Per i più golosi ecco gli originali whoopie pie con la crema di marshmallows fatta in casa

Procedimento

Iniziare con la preparazione dei soffici dischi al cacao mescolando alla panna fresca per dolci un cucchiaino di succo di limone e l’aroma di vaniglia.

In un’altra terrina, tagliare il burro a pezzettini e con l’aiuto delle fruste elettriche mescolare con lo zucchero fino a quando la crema non risulterà ben cremosa. Successivamente aggiungere un uovo, un pizzico di sale e il preparato di panna, limone e vaniglia preparato in precedenza.

A parte setacciare insieme la farina e il cacao che dovrà essere unito all’impasto insieme al latte un po’ per volta. Il risultato sarà di un impasto denso perfetto per la preparazione dei dischi.

Prendere una teglia e coprirla di carta da forno e con l’aiuto di una sacca à poche formare tanti dischetti di impasto di numero pari. Cuocere in forno statico per circa 15 minuti a 180°C.

Mentre i dischi di cacao si raffreddano, preparare la crema di marshmallows, far sciogliere lo zucchero con l’acqua su fuoco moderato e lasciare che arrivi verso l’ebollizione.

Durante questo passaggio, montare a neve gli albumi con un pizzico di sale e successivamente unire lo sciroppo ancora caldo nel pentolino. Infine aggiungere l’aroma di vaniglia e lo zucchero a velo e mescolare bene con le fruste elettriche fino a quando il composto non sarà ben amalgamato.

Assemblare i whoopie con l’aiuto di una sac à poche e se avanzerà un po’ di crema, si potranno creare delle piccole meringhe da infornare a 80° per circa 2 ore.