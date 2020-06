Dopo il mercato azionario potrebbe essere in partenza un rally sulle obbligazioni governative. Grazie alla decisione della BCE di incrementare i fondi del PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), ieri i BTP hanno conosciuto una giornata di gloria. Ecco perché per i nostri titoli di Stato si presenta una occasione unica

Non solo azioni, anche per le obbligazioni governative italiane il rally potrebbe essere dietro, l’angolo grazie alla decisione della BCE. Infatti la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di 600 miliardi il bazooka per difendere le obbligazioni governative da attacchi speculativi. Adesso il fondo può contare su 1350 miliardi di euro.

La notizia ha mosso poco i prezzi delle azioni, che d’altronde hanno corso molto nelle precedenti sedute. Ma ha messo le ali ai prezzi dei Buoni del Tesoro Poliennali. Per esempio il BTP con scadenza nel 2050 ha chiuso con un rialzo dei prezzi del 2%. Infatti l’aumento dei fondi e soprattutto l’allungamento del periodo di intervento fino a giugno 2021, rende meno rischiosi i nostri titoli di Stato e quindi molto più appetibili per gli investitori.

Possibile rally per i BTP ma anche per le azioni bancarie

Per i nostri titoli di Stato si apre una occasione unica. Nelle prossime settimane potremmo assistere a un deciso rialzo dei prezzi dei Buoni del Tesoro Poliennali, specialmente quelli a lunga scadenza come il decennale, il trentennale e quello con scadenza 2067.

Mentre per quanto riguarda le azioni, l’intervento della BCE ha sicuramente acceso un faro sui bancari. Non è un caso che ieri a Piazza Affari il miglior titolo azionario sia stato Banca BPM. L’intervento della BCE ha avuto come diretta conseguenza il calo dello spread tra Btp e Bund, sceso a 173 punti. Calo che potrebbe continuare nei prossimi giorni favorendo la salita dei prezzi dei titoli bancari