Domani verrà pubblicata la trimestrale della società e per i grafici il titolo Ford è all’inizio di un’esplosione dei prezzi, i bilanci invece dicono sopravvalutazione. Chi avrà la meglio? Solitamente la tendenza dei grafici tende ad anticipare gli eventi societari e i dati di bilancio e gli utili.

Siamo nel pieno delle trimestrali americane in un momento dove la ciclicità inizia ad abbandonare l’area temporale di possibili ribassi per lasciare spazio a un forte rialzo fino alla prima settimana di agosto. Cosa accadrà realmente verrà analizzato di giorno in giorno nel nostro punto sui mercati.

Il titolo azionario Ford Motor (NYSE:F) ha chiuso la seduta del 2 febbraio a quota 10,86 dollari in rialzo dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 8,43 ed il massimo a 12,15. Nel corso del 2020, il minimo è stato a 3,96 ed il massimo a 9,50.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo prevista 7,79/8,57

area di massimo prevista 13,24/15,10

Il minimo annuale dovrebbe segnarsi nel primo trimestre, mentre il massimo fra luglio e ottobre.

Cosa attendere da ora in poi?

Per i grafici il titolo Ford è all’inizio di un’esplosione dei prezzi, i bilanci invece dicono sopravvalutazione

La società progetta, produce, commercializza e fornisce assistenza a una gamma di automobili in tutto il Mondo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (19 giudizi) stimano un fair value a 10,34 dollari per azione. I nostri calcoli invece “arrivano” ad un prezzo obiettivo di fair value in area 6 dollari pera zione.

Come mai i grafici sono al rialzo? Chi seguire fra i grafici e i bilanci degli ultimi anni?

Il grafico non è altro che l’incontro fra domanda e offerta e quindi use sale significa che la domanda è maggiore e potrebbe continuare ad esserlo. Una domanda maggiore di azioni significa che si prevedono probabilmente miglioramenti degli utili della società.

La nostra strategia di investimento

Compare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 8,42 e mantenere in ottica di almeno 12 mesi con target l’area di massimo annuale proiettata.

Il nostro giudizio è Buy Long term.