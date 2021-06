Viviamo in un Paese piuttosto caldo, e lo sappiamo molto bene. D’altronde l’Italia è uno degli stati meridionali del continente europeo, e di conseguenza in estate le temperature tendono a salire molto. Per questo motivo, soprattutto nei giorni in cui anche l’afa e l’umidità sono particolarmente presenti, si raccomanda sempre di restare in casa durante le ore più calde. Per evitare di sentirsi spossati e senza energie o, in casi peggiori, per scongiurare possibili malori dovuti al caldo.

Le giuste precauzioni

Se fino a qualche giorno fa era presente ancora qualche ultimo timido segnale di primavera, ora la stagione del polline e delle rondini sembra averci salutato definitivamente. Con i trenta gradi che si registrano nelle ultime ore in molte città italiane, dobbiamo cominciare a prendere in considerazione alcune precauzioni per difenderci dal troppo caldo. Quindi vestiti molto leggeri, bere tanta acqua e, soprattutto, mangiare cibi in grado di aiutarci a sopportare le alte temperature.

Per i cali di pressione che aumentano vertiginosamente con il caldo è questo l’alimento che non può mancare nel carrello della spesa

Tra i possibili problemi che il nostro corpo si potrebbe trovare ad affrontare durante le torride giornate estive ci sono anche i cali di pressione. Infatti se alcune persone soffrono sempre di pressione bassa, altre sperimentano una discesa nei valori solamente durante questa stagione, proprio a causa del caldo. Bene, per risolvere questo problema, oggi consigliamo un cibo molto importante da aggiungere alla propria dieta alimentare. Infatti per i cali di pressione che aumentano vertiginosamente con il caldo è questo l’alimento che non può mancare nel carrello della spesa.

Stiamo parlando delle patate. Questo tubero infatti, oltre a tante altre proprietà utili per il nostro organismo, presenta anche livelli interessanti di magnesio e potassio. Due minerali che hanno il potere di aiutare il nostro corpo a ristabilire e riequilibrare i livelli della pressione sanguigna. Come conseguenza, le patate si dimostreranno un grande aiuto contro i cali di pressione, soprattutto se stagionali e causati quindi dal clima torrido proprio dell’estate.