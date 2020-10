Per Halloween un delizioso liquore digestivo verde, adatto a spiriti e fantasmi…

La festa di Halloween ci è stata rovinata dal coprifuoco. Potremo fare dolcetto e scherzetto con in nostri congiunti, neanche coi vicini di casa. Non ci resta che divertire gli ospiti con una scherzosa seduta spiritica. Che, alla fine, si può concludere con l’evocazione dello spirito più simpatico di tutti.

Stiamo parlando del liquore verde acido di Halloween che si gusta in Australia, al sapore di kiwi. Profumatissimo e dal colore perfettamente adatto alla circostanza. Ecco come preparare per Halloween questo delizioso digestivo adatto a spiriti e fantasmi (ma anche ai vivi). Con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Un sapore fantastico, che stregherà gli ospiti

Occorrono pochissimi ingredienti di facile reperibilità: dodici kiwi molto maturi e perfettamente sani, 75cl di alcol a 90 gradi, 250 gr di zucchero, un baccello di vaniglia e un bicchiere d’acqua.

I kiwi vanno sbucciati, messi in una terrina o in un mixer e schiacciati fino a ottenere una specie di purea. Quest’ultima va versata in un vaso a chiusura ermetica.

Unire l’alcol e la vaniglia, chiudere e agitare energicamente per qualche minuto. Il vaso si può mettere in microonde a bassissima temperatura per dieci minuti.

Procedere intanto alla preparazione del liquore. Fare uno sciroppo con lo zucchero e l’acqua, facendo cuocere a fuoco dolce e mescolando delicatamente.

Una volta raggiunta la giusta consistenza con lo zucchero che scende dal cucchiaio a filo liscio, toglierlo dal fuoco e lasciar intiepidire.

Unire ora l’alcol che era stato in compagnia della frutta, mescolando fino a perfetto amalgama degli ingredienti. Filtrare il liquore una o due volte, rendendolo più limpido possibile.

Potete consumarlo freddo nell’imminente serata di Halloween, oppure riporlo e consumarlo dopo quindici giorni.