La frutta e gli ortaggi, dopo averli lavati, tagliati e puliti, si possono trasformare in bevande naturali non solo dall’elevato potere saziante, ma anche ricche di fibre, di vitamine, di antiossidanti e di sali minerali. Ma per gustosi succhi di frutta e di verdura usare l’estrattore o la centrifuga? E questo perché il succo si può ottenere dai prodotti della terra centrifugando ed anche attraverso il processo di estrazione.

Per gustosi succhi di frutta e di verdura usare l’estrattore o la centrifuga?

Nel dettaglio, per chi vuole scegliere tra l’estrattore o la centrifuga per l’acquisto, c’è da dire che, nella preparazione dei succhi, il meccanismo di centrifugazione è più veloce rispetto a quello dell’estrazione.

Pur tuttavia, se con la centrifuga il succo di frutta o di verdura si prepara praticamente in un lampo, in realtà con l’estrattore il succo ottenuto è davvero vivo, in quanto conserva inalterate tutte le sue proprietà.

Mentre con la centrifuga la maggiore emissione di calore, unitamente all’inglobo di aria, porta all’ossidazione del succo e, di conseguenza, pure ad un deterioramento significativo delle proprietà organolettiche della frutta, della verdura e degli ortaggi utilizzati.

Detto questo, per fare davvero il pieno di salute con la frutta e con la verdura l’estrattore è sempre da preferire alla centrifuga. Anche perché con l’estrattore si ottiene pure più succo dato che, non a caso, gli scarti tendono ad essere secchi.

Cosa scegliere tra la centrifuga e l’estrattore tra costi, peso e ingombro

Ma nello stesso tempo sul mercato il costo medio di un estrattore è superiore rispetto a quello di una centrifuga. Così come, rispetto alla centrifuga, l’estrattore è pure, oltre che più costoso, pure più pesante e più ingombrante. Di conseguenza, se in famiglia bere succhi naturali rientra nella norma, allora è meglio comprare l’estrattore. Altrimenti, giusto per un succo ogni tanto, si può ripiegare sull’acquisto di una buona centrifuga.