La pianta del gelso fa in fretta a produrre frutti maturi. Purtroppo basta qualche pioggia estiva per farne cadere davvero molti. Il rischio è quindi quello di doverli gettare per il poco tempo a disposizione per consumarli tutti. Ma fortunatamente esistono piccoli segreti grazie a cui avere un frutto sempre al top. È incredibile ma per gustare gelsi sempre freschi come appena raccolti basta applicare questi geniali suggerimenti.

Come congelare i frutti e prolungarne la durata

Una mora di gelso congelata correttamente dura all’incirca dai 6 ai 10 mesi. Bisogna innanzitutto specificare che esistono almeno 4 modi diversi per congelare questo frutto e gustarlo anche durante l’inverno. Prima però occorre lavare accuratamente il frutto e privarlo di detriti e piccoli residui di terra. Bisognerà avere cura per non rovinare il frutto e asciugarli singolarmente per non lasciare acqua.

Il metodo più semplice è quello di congelare il frutto da intero. Ovviamente non è consigliabile versare tutti i frutti in un contenitore e riporli in freezer. Questo provocherebbe la formazione di un blocco unico ricoperto di ghiaccio. Il ghiaccio fonderebbe durante lo scongelamento annacquando praticamente il sapore del frutto.

Suggeriamo quindi di riporre i frutti su una teglia o un contenitore piano e leggermente distanti l’un l’altro. Congelare prima così per qualche ora e solo dopo è possibile riporre i frutti in un contenitore comune.

Ma ora ecco i metodi più particolari. Il primo modo è di congelare i frutti ricoperti di zucchero. Questo permetterà di avere una frutta zuccherina da usare come colazione sana ed energizzante per più mesi. Basta collocare i gelsi in un sacchetto per congelamento con lo zucchero. Per ogni chilogrammo di gelsi occorreranno 200 grammi di zucchero. Poi agitare il sacchetto e congelare come prima descritto.

Un secondo mondo per conservare il gusto del gelso è lo sciroppo. Mescolare sul fuoco due parti d’acqua e una di zucchero. Una volta sciolto lo sciroppo farlo intiepidire. Collocare qualche gelso in un contenitore del ghiaccio e versare dentro lo sciroppo. Una volta congelati i cubetti saranno pronti da gustare all’occorrenza.

L’ultimo modo è quello di ridurre il gelso in purea. Basta solo frullarli e aggiungere la quantità di zucchero desiderata e poi congelare tutto.

Così congelati i gelsi non perderanno troppe vitamine e proprietà nutrienti.