Siamo decisamente abituati a usare il miele come ingrediente naturale alternativo allo zucchero, nelle tisane o spalmato a colazione sulle fette biscottate. Lo conosciamo, anche grazie agli articoli dei nostri Esperti, come eccezionale sistema preventivo contro i mali di stagione. Unito ad esempio al limone, forma una coppia meravigliosa di alleati per la nostra salute. Ma la tradizione di famiglia ci insegna anche che per guarire tagli ustioni non c’è nulla di meglio del miele. Riassumiamo in questo articolo questi piccoli trucchi alternativi alla medicina tradizionale.

Scottatura da cucina

Ci siamo procurati una piccola scottatura da cucina, toccando magari il fornello o una pentola bollenti? Dato che siamo in cucina, approfittiamone per usare un po’ di miele e guarire il malanno in maniera naturale. Basterà mettere la parte bruciata sotto l’acqua fredda, stendervi sopra del miele e coprire il tutto con una garza per qualche minuto. La nostra piccola ustione guarirà velocemente.

Disinfettare piccoli tagli

Oltre alle scottature leggere, il miele è un valido cicatrizzante naturale. Dalla tradizione antica militare, infatti, arriva questo rimedio alternativo ai disinfettanti medicinali. Se ci siamo procurati dei piccoli tagli, delle ferite leggere o dei graffi superficiali, utilizziamo il miele. Puliamo l’escoriazione con l’acqua fredda e del sapone neutro. Passiamo sopra del miele e proteggiamo con una garza o una benda. Il nostro fantastico alleato ci permetterà di guarire, senza causare infezioni, grazie alle sue proprietà antisettiche. Ecco quindi, che per guarire tagli e ustioni non c’è nulla di meglio del miele, se non vogliamo utilizzare sostanze chimiche.

Una allergia improvvisa

Allergie, riniti e raffreddori da polveri sono sempre più comuni, anche a causa dello smog e della scarsità di piogge. Sono sempre più non solo i bambini, ma anche gli adulti a contrarre allergie, pur senza un vero e proprio motivo. Attenzione allora che il miele, soprattutto nel periodo delle fioriture, sia regolari che tardive, permette al nostro sistema immunitario di mettersi in moto. Assumere un cucchiaino di miele al giorno può rivelarsi una cura naturale eccezionale per ridurre o limitare il disagio delle allergie.

