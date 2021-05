Nelle case di ogni italiano c’è almeno un PC. Lo si usa in diversi modi. Per redigere dei documenti di lavoro, per lo smart working, per la didattica a distanza dei nostri figli, per fare compere tramite l’e-commerce. Per navigare sui social network che, a volte, possono nascondere qualche insidia. O per guardare film e serie. Ormai la TV si usa poco, a meno che non sia smart. L’intrattenimento è cambiato e sono sorte molte piattaforme on demand. Basti pensare al fenomeno Netflix. Oggi pochi possono farne a meno.

C’è bisogno, però, di una connessione Internet stabile e illimitata. Oppure no?

Per guardare i nostri film e le nostre serie televisive preferite non c’è bisogno dell’ADSL, ecco come risparmiare giga su Netflix.

Il fenomeno Netflix e Internet

Netflix è una piattaforma che permette ai suoi utenti di accedere a vari contenuti come film e serie televisive. Nasce nel lontano 1997 ma solo nel 2013 comincia ad espandersi a livello mondiale. Con i suoi contenuti originali e le sue offerte vantaggiose è riuscita a raggiungere fatturati da capogiro. Oggi è fra i maggiori siti di intrattenimento a livello mondiale.

Ciò che non deve mancare, però, è una connessione a Internet. L’ADSL è la prima scelta. Ma non è l’unica. Esiste una valida alternativa.

Alcuni accorgimenti che fanno la differenza

Se si dispone di una connessione a consumo, ci potrebbero essere dei problemi. I famosi 50 giga delle offerte mobili potrebbero non bastare. Se li si usa con cognizione di causa e parsimonia, però, il discorso cambia.

Innanzitutto, bisogna selezionare la modalità basso consumo di dati. La qualità video potrà risentirne, però si avranno più ore di visione a disposizione.

È possibile, inoltre, scaricare i contenuti. È consigliabile farlo connettendosi ad una rete Wi-Fi e quindi vederli comodamente a casa.

Un ultimo e importante accorgimento è disattivare la modalità di autoplay. In tal modo si risparmieranno megabyte preziosi portando avanti manualmente gli episodi.

Con tali accorgimenti non ci sarà bisogno dell’ADSL.