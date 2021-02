Per guadagnare sul titolo Carraro è meglio seguire l’analisi grafica o le raccomandazioni degli analisti? La domanda non è peregrina vista la discrasia che si osserva nel confrontare i due diversi approcci alla valutazione del titolo.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il giudizio medio è Hold con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 5%.

D’altra parte il titolo vale solo 0,64 volte il fatturato del 2020 risultando, quindi, chiaramente sottovalutato. La stessa conclusione si raggiunge andando a considerare il rapporto EV/EBITDA che è il più basso rispetto ai suoi competitors (CNH Industrial, Fincantieri e Tesmec).

Anche quello che apparentemente è un punto debole, EPS in calo, è un punto di forza rispetto ai suoi competitors in quanto è comunque quello messo meglio.

Carraro (MIL:CARR) ha chiuso la seduta del 8 febbraio a quota 1,73 euro in rialzo del 1,17% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e la settimana in corso potrebbe vedere una chiusura superiore al II obiettivo di prezzo in area1,714 euro. In questo caso si aprirebbero le porte a una continuazione del rialzo fino al III obiettivo di prezzo in area 2,03 euro. Lo Swing Indicator e BottomHunter sono saldamente rialzisti.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,714 euro e/o un segnale di vendita dello Swing Indicator farebbero invertire la tendenza in corso.

Time frame mensile

La chiusura di febbraio potrebbe dare un fortissimo impulso rialzista alle quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura mensile superiore a 1,722 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe letteralmente schizzare le quotazioni verso gli obiettivi successivi indicati in figura. In questo caso il titolo potrebbe guadagnare circa l’80% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,324 euro e/o un segnale di vendita dello Swing Indicator farebbero invertire la tendenza in corso.