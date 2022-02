Oltre alle immancabili e dichiarate bellezze della nostra terra, il nostro Paese soffre di un problema ormai molto radicato e importante. Lo spopolamento di alcuni piccoli borghi incantati. Con il boom economico degli anni ’50-’60, infatti, tantissime famiglie hanno deciso di cercare fortuna trasferendosi nelle città, centri metropolitani che pullulavano di fantastiche possibilità di crescita economica. Molti hanno trovato quella fortuna tanto agognata, a discapito però di piccoli paesi che sono ormai quasi del tutto abbandonati. Allora il Governo ha introdotto una bellissima iniziativa, che è diventata virale negli ultimi anni.

Riscoprire la gioia di vivere

Si parla spesso di vacanze che costano poco o, meglio, di come potersi godere la meritata pensione non più in una città caotica e rumorosa, ma in un bel posto tranquillo e rilassante. Spesso ci troviamo ad immaginarci camminare sulla spiaggia anche d’inverno. Ritrovare passioni dimenticate come l’arte e il tessuto, riscoprire una nuova e diversa gioventù dopo tanti anni di duro lavoro. Ecco, questo è del tutto possibile senza doverci per forza spostare dall’Italia e andare a vivere all’estero.

Per godersi la pensione in piccoli angoli di paradiso terrestre non serve spostarsi dall’Italia ma semplicemente avere 1 euro in tasca

Ogni Regione e Comune italiano ha infatti una lista di piccoli borghi incantati, dove è ormai possibile comprare un’intera casa solo con una monetina, che spesso dimentichiamo tra le tasche dei jeans. Basta solo 1 euro per acquistare un immobile privato, che viene ceduto dai vecchi proprietari all’Amministrazione comunale. Questa promuove il progetto e fa da garante della regolarità della compravendita, per cui non servono grosse garanzie. Infatti, al fortunato compratore, si richiede solo di definire un progetto di ristrutturazione e rivalutazione in un periodo limite e, solitamente, si tratta di 1 anno. Si dovranno ovviamente sostenere le spese notarili per la registrazione, le volture e l’accatastamento. Ma non dobbiamo spaventarci troppo. Infatti, a parte le spese notarili, si può avere accesso a numerose agevolazioni per rimettere a nuovo piccole oasi di paradiso sulla terra. Pensiamo per esempio, al Bonus ristrutturazione.

Romana, il piccolo Comune sardo

Tra i monti sardi o a picco sul mare, anche per questo 2022, sono state rinnovate molte iniziative per la vendita di proprietà singole anche nei Comuni dell’isola. Da Sassari a Nulvi, per arrivare a Ollolai o Romana. Alcune di queste case necessitano di ristrutturazioni consistenti, altre invece solo di una nuova manutenzione. Romana, per esempio, è un Comune che ospita poco più di 500 abitanti. A soli 30 km dal mare di Alghero, è completamente immersa in un paesaggio ricco di rocce vulcaniche e calcaree. Per non parlare dei paesaggi carsici, fatti di grotte e laghi artificiali. Per godersi la pensione in piccoli angoli di paradiso, è questo un luogo perfetto, immerso nelle tradizioni e nella cultura di una delle isole più belle d’Italia.