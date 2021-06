È arrivata l’estate e con lei la famosa prova costume. Se non ci sentiamo ancora di averla superata non è troppo tardi. Possiamo fare, infatti, un ultimo sforzo. Magari allenandosi di mattina come abbiamo visto in questo articolo. Ma anche se ci sentiamo bene magari vogliamo di più dal nostro lato b. Che nonostante gli esercizi potrebbe non soddisfarci abbastanza ma possiamo rimediare come vedremo. O anche se abbiamo iniziato a curarlo, adesso c’è un modo per velocizzare i progressi. L’importante è sapere che per glutei sodi e tonici dobbiamo assolutamente fare questa cosa quando ci alleniamo.

Esercizi e esecuzione

Anche se ci ammazziamo di esercizi non è detto che possiamo raggiungere il massimo del risultato. La prima causa è l’esecuzione. Basta sbagliare come si poggia un piede. O come ci si mette con la schiena. E oltre a non sviluppare bene i muscoli rischiamo di farci male. Ma anche se li facciamo bene molto spesso saltiamo un passaggio fondamentale. È un principio che spesso non ci spiegano. Ma come scopriremo nelle prossime righe, se lo applichiamo ci farà raggiungere più facilmente i nostri obiettivi. Vedremo che è un qualcosa di molto semplice ma che spesso ignoriamo.

Per glutei sodi e tonici dobbiamo assolutamente fare questa cosa quando ci alleniamo

Ciò che dobbiamo fare lo dobbiamo applicare ad ogni esercizio. Che siano squat, affondi, mezzi stacchi o alzate con le gambe. In realtà andrebbe fatto su ogni allenamento anche sulle altre parti del corpo. Si tratta di isolare il più possibile il muscolo scelto rispetto agli altri durante i movimenti. In questo caso ovviamente vogliamo isolare i glutei. A parole può sembrare difficile ma in realtà è molto semplice.

Facciamo proprio un esempio pratico quando facciamo uno squat. Quello che pensiamo nella nostra testa è di mantenere la schiena dritta e scendere. A questo punto pensiamo a mantenere la postura e a risalire. Invece quando si sta giù bisognerebbe pensare solamente a contrarre i glutei senza forzare nessun altro muscolo. Oltre a mantenere quelli che ci danno la posizione corretta. Ci stupiremo di quanto basti questa contrazione per iniziare a sollevarci. Dobbiamo quindi focalizzarci a forzare esclusivamente i glutei nelle fasi iniziali di tutti gli esercizi. In questo modo li stimoleremo molto di più e saranno decisamente più sodi e tonici da sfoggiare in spiaggia.