Le due parti del corpo messe in mostra più volentieri da donne e uomini sono rispettivamente glutei e addominali. Sono anche quelle che ci fanno stare più in pensiero, perché lì si accumula il grasso e si vedono gli effetti di quel che mangiamo.

Ora che si è in piena estate ciò che si indossa copre meno e lascia maggiormente intravedere le nostre forme. Quando ci mettiamo in costume pronti per il mare, poi, mettiamo a nudo tutti i nostri difetti fisici.

Anche se si può dire ormai di essere in ritardo per la prova costume, non bisogna disperarsi. Tornare in forma è ancora possibile, con un unico attrezzo che ci permetterà di andare in spiaggia senza preoccupazioni. È pratico e facile da utilizzare e se usato con costanza si rivelerà un’arma efficace per bruciare gli odiati grassi.

Allenarsi all’aperto in questo periodo non è semplice

Va bene metterci tutta la buona forza di volontà, ma il caldo opprimente è un ostacolo non da poco conto per iniziare l’allenamento tanto agognato. Non solo perché ci toglie ogni energia alla velocità della luce, ma anche per i possibili problemi alla salute. Colpi di sole e scottature non vanno sottovalutati e proteggersi a dovere è obbligatorio.

I più pigri o coloro che cercano una valida alternativa all’allenamento fuori porta possono fare esercizio anche in casa propria. La soluzione è appunto questo unico attrezzo che ci permetterà di perdere peso comodamente. Infatti possiamo esercitarci al fresco di casa nostra mentre guardiamo il nostro programma preferito alla tv. Ecco di cosa parliamo.

Per glutei sodi e addominali scolpiti ecco lo strumento indispensabile che tutti vogliono

Se puntiamo a un allenamento completo non possiamo fare a meno dell’ellittica. Non è altro che quell’attrezzo che troviamo spessissimo in palestra, una via di mezzo tra lo step e la cyclette. Per glutei sodi e addominali scolpiti ecco lo strumento indispensabile che tutti vogliono.

L’ellittica ci permette non solo di rafforzare i muscoli di gambe, cosce e addominali, ma anche di bruciare i grassi in eccesso. È particolarmente amata dalle donne, ma anche i maschietti ne possono trarre beneficio.

Questo strumento è poi particolarmente sicuro, perché non sforza schiena e articolazioni. I nostri movimenti saranno perciò fluidi e senza il rischio di incombere in infortuni. Infine, combinandola con un fitness tracker potremmo monitorare ogni nostro progresso.