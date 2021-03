Per avere glutei tonici è fondamentale esercitare sport in maniera costante. Anche l’alimentazione gioca un ruolo essenziale per la salute dell’intero corpo. Tuttavia, alcune accortezze in più verso il nostro fisico, glutei compresi, sono necessarie. Si tratta di piccole coccole e rituali di bellezza imprescindibili. La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa mostra che per glutei naturalmente più belli è impossibile trascurare l’importanza di questo gesto ripetuto.

Questione di pelle

Il muscolo e l’idratazione sono fondamentali per contrastare ritenzione idrica e flaccidità. Poiché però anche il gluteo è coperto da pelle, mantenerla idratata è fondamentale per migliorare l’aspetto generale di questa zona del corpo.

La redazione rimanda alla lettura di questo articolo per un workout capace di migliorare la tonicità di questa sezione del corpo. In questo articolo, però, intende mostrare alcuni rituali di bellezza utili a idratare la pelle dall’esterno.

Una maschera nutriente

Chi dice che le maschere devono essere applicate necessariamente sul viso? Esistono tante ottime maschere da applicare proprio nella zona dei glutei, per ristabilire l’equilibrio dal punto di vista dell’idratazione e dell’elasticità.

Consigliamo di versare in un mixer da cucina un kiwi, qualche fragola, dell’olio d’oliva e qualche goccia di olio essenziale preferito. Miscelare fino a ottenere una purea sufficientemente densa da essere spalmata sul corpo.

Per semplificare la posa della maschera, suggeriamo anche la possibilità di avvolgere intorno al corpo della pellicola trasparente. Questa maschera contiene ingredienti naturali ad alto contenuto di acqua e ricchi di sostanze benefiche per l’intero organismo.

Nulla vieta di applicarla in altre zone del corpo in cui la pelle appare secca. Consigliamo di applicare la maschera almeno due volte a settimana, per almeno 15 minuti.

Uno scrub e un estratto naturale anticellulite

Per glutei naturalmente più belli è impossibile trascurare l’importanza di questo gesto d’idratazione periodica. Tuttavia, anche l’esfoliazione della pelle è un rituale di bellezza imprescindibile. Suggeriamo l’utilizzo di uno scrub, preparato con 50 grammi di caffè, 100 di zucchero di canna e qualche cucchiaio di olio di cocco o d’oliva.

Il caffè svolge una funzione anticellulite e costituisce anche un riciclo green davvero utile. Per preparare questo scrub è infatti possibile utilizzare la posa del caffè da buttare. Applicare lo scrub sull’intera zona, con la stessa metodologia prima descritta per la maschera.

Poi, lasciare in posa per almeno un quarto d’ora e sciacquare il tutto. Per semplificare, consigliamo l’applicazione durante la doccia.

Raccomandiamo anche l’applicazione di un estratto di edera e vite rossa. Questo svolge una forte azione anticellulite, da completare con l’idratazione quotidiana di due litri d’acqua da bere nel corso della giornata.