C’è chi riesce ad andare in palestra tutti i giorni, e c’è chi invece non riesce ad andarci tutti i giorni. Però possiamo anche fare qualche esercizio a casa per rassodare glutei, gambe e addominali. Sono esercizi leggeri che non implicano l’utilizzo di pesi o altro, ma solo di una sedia.

Quando siamo a casa, possiamo provare questi esercizi per aumentare la forza muscolare e per tonificare bene il muscolo. Quando invece siamo in palestra, e quindi abbiamo disponibili i pesi, allora possiamo incrementare il carico e lavorare sulla massa muscolare.

È importante sapere che ci sono due tipi di allenamento che possiamo fare. Possiamo fare quello con un carico molto alto e con poche ripetizioni, lavorando sulla massa muscolare. E poi c’è invece quello con un carico basso o medio, lavorando invece sulla forza e resistenza muscolare.

Ovviamente, se scegliamo un carico basso, le ripetizioni saranno tante o addirittura a sfinimento. Quando non andiamo in palestra e siamo a casa, possiamo prendere una semplice sedia e allenarci con questa.

Per glutei, addominali e gambe d’acciaio a casa possiamo usare anche una semplice sedia

Ma cosa possiamo effettivamente fare con un sedia da cucina? In realtà si possono fare molti esercizi. Il primo è un esercizio che possiamo fare per tonificare i muscoli dei glutei. Posizioniamo le mani sullo schienale della sedia e mettiamoci in piedi di fronte a questa. Teniamo, ora, prima una gamba semi piegata ed effettuiamo degli slanci all’indietro con l’altra e poi facciamo il contrario con l’altra gamba. Altro esercizio per i glutei sarà quello di sedersi sulla sedia e creare dei cerchi con le gambe. Prima con una gamba sollevata e poi con l’altra.

Da questa posizione è possibile effettuare anche degli esercizi per gli addominali. Infatti basterà reggersi con entrambe le mani ai bordi della sedia, stare dritti con la schiena e sollevare entrambe le gambe verso l’alto.

La sedia possiamo usarla anche per fare gli squat. Infatti possiamo mettere un piede su questa e piegare la gamba che invece poggia sul pavimento. E ora effettuiamo il solito movimento dello squat e poi risaliamo. Prima facciamo una gamba e poi facciamo l’altra.

Altro esercizio per gli addominali può essere quello di stendersi per terra con la pancia verso l’alto e poggiare le gambe sulla sedia. Ora facciamo gli addominali avvicinando il busto alla sedia. Ecco alcuni esercizi per glutei, addominali e gambe d’acciaio a casa in serenità.

