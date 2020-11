Fiera Milano (MIL:FR) è in forte rialzo a Piazza Affari + 7,47% e si porta a 2,085. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,806 ed il massimo a 6,42. Il titolo ha subito una perdita del 67,5% rispetto ai massimi toccati nel corso dell’anno. Cosa attendere da ora in poi?

Per gli analisti questo titolo azionario è sottovalutato del 50% ma è prematuro dire che è il momento di una risalita duratura. Andiamo quindi a studiare i fondamentali e poi i grafici.

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

Siamo andati a normalizzare i bilanci degli ultimi 4 anni, ed in base al modello del discounted cash flow calcoliamo un fair value a 1,03 con una sopravvalutazione superiore al 100% dai livelli di prezzo attuali. Il rendimento del dividendo corrente è intorno al 6,7% e si prevede che gli utili cresceranno del 110,82% all’anno.

Quali sono le prospettive per questo titolo e società che ha risentito di molto della diffusione della pandemia?

Il consenso degli analisti ritiene che ai livelli attuali le quotazioni siano sottovalutate e che dai livelli attuali si possa continuare a salire.

Dal punto di vista grafico, il profondo ribasso in pochi mesi ha messo in seria discussione il trend di medio lungo termine e quando un grafico subisce un così forte movimento ha bisogno di tempo e non poco per abbandonare quella tendenza.

Da un forte ribasso, si esce o con una rialzo verticale oppure con una lunga fase di riaccumulazione dei prezzi.

Per gli analisti questo titolo azionario è sottovalutato del 50% ma è prematuro dire che è il momento di una risalita duratura

Il 29 ottobre 2020 è stato segnato il minimo annuale e da quel livello è partito un primo rimbalzo seguito dall’esplosione di momentum odierno. Cosa proietta il movimento degli ultimi giorni?

Non neghiamo la possibilità che possa essere stato raggiunto un minimo di lungo periodo ma si procederà pe step. Al momento comprare il titolo a mercato con stop loss a 1,805 e mantenere. Incrementare in chiusura settimanale superiore a 2,055 ed obiettivo primo a 2,82.

Si procederà per step.