Per gli amanti di bellissime fioriture settembre è il mese migliore per acquistare queste piante dalle mille sfumature e che non temono il freddo

Conoscere le piante e sapere di cosa hanno bisogno per crescere sane e vivere bene in un determinato ambiente, è fondamentale.

Non tutte, infatti, si adattano a vivere all’interno delle nostre case o nei nostri giardini o terrazzi.

Questa mattina con i Consulenti di Giardinaggio di ProiezionidiBorsa, daremo alcuni consigli ai nostri Lettori dal pollice verde.

In particolare, spiegheremo agli amanti di bellissime fioriture che settembre è il mese migliore per acquistare queste piante dalle mille sfumature e che non temono il freddo.

Cerchiamo allora di scoprire quali piante dipingeranno con i loro variegati colori i nostri giardini ed i nostri terrazzi in autunno.

Ma prima di svelare il loro nome, rassicuriamo gli appassionati affermando che queste piante dalle molteplici specie, con i dovuti accorgimenti, crescono sane e forti sia nei giardini di casa che direttamente in vaso.

Pansè o Viola del pensiero e 3 consigli

Le piante di Pansè, meglio conosciute con il nome di Viole del pensiero sono piantine erbacee semi-perenni, originarie delle zone tropicali dell’America del Nord e del centro.

Oggi sono diffusissime anche in tutta Europa e coltivate in tutte le regioni italiane.

Si caratterizzano per le mille sfumature dei loro petali ma anche perché sono resistenti al freddo e alle gelate e sono facili da curare.

Ecco allora 3 consigli da seguire per avere balconi, terrazzi e giardini fioriti anche d’inverno grazie a queste piante

Il primo consiglio è quello di posizionare le Viole del pensiero nel periodo invernale in pieno sole.

Così facendo, avremo ricche e coloratissime fioriture.

Nel periodo primaverile, invece, è bene spostare le nostre piantine coltivate in vaso, in luoghi semi-ombreggiati.

Il sole più caldo della primavera potrebbe bruciare le sue foglie ed i suoi fiori.

Il secondo consiglio è quello di concimare le Pansè con cadenza mensile.

Per il fertilizzante si può adoperare quello fluido, diluendolo direttamente nell’acqua da utilizzare per innaffiarle.

L’importante è che il fertilizzante abbia un adeguato apporto di potassio e fosforo.

Il terzo consiglio riguarda per l’appunto l’innaffiatura che deve essere frequente, almeno ogni 10-15 giorni a seconda della stagione. D’inverno chiaramente le innaffiature diminuiscono.

Tuttavia, ci si deve assicurare che il terreno dreni sempre bene, senza ristagni di acqua.

Per gli amanti di bellissime fioriture settembre è il mese migliore per acquistare queste piante dalle mille sfumature e che non temono il freddo

Questa pianta ha un costo che varia a seconda della grandezza che può raggiungere anche i 35 centimetri d’altezza e della specie.

È possibile comprare questa pianta erbacea online oppure direttamente nei vivai ed è settembre il mese migliore per acquistarla ed avere balconi e giardini dalle mille sfumature.

