Il periodo del Natale è passato. Ci troviamo in un periodo dell’anno in cui lo stress e l’ansia rischiano di prendere il sopravvento su di noi. Infatti, le giornate sono corte e fredde. Ricominciano le spese e le incombenze. La primavera e le festività sono ancora lontane. Alcuni hanno addirittura identificato il terzo lunedì del mese di gennaio come il giorno più triste dell’anno.

Ma non dobbiamo lasciarci prendere dalla rabbia o dal dispiacere. Potremmo anzi concentrarci su ciò che di bello abbiamo nella nostra vita. E provare ad innalzare dei muri contro la rabbia. D’altronde, come recita un celebre detto orientale, “fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Inoltre abbiamo anche un’ottima notizia. Perché su Internet si trovano anche molte risorse messe gratuitamente a disposizione degli utenti. Questo ovviamente da parte di chi ne è legittimo possessore dei diritti. Così, per gli amanti della meditazione ecco un ottimo esercizio con i mandala da consultare e scaricare gratuitamente da Internet.

Una piccola rappresentazione del cosmo

Per gli amanti della cultura indù e buddista forse non ci sarà bisogno di spiegazioni introduttive. I mandala sono delle rappresentazioni rituali del cosmo dotate di un forte valore spirituale. Avremo visto molte volte questo genere di figure geometriche complesse. Sono peraltro spesso riproposte ed utilizzate da molti appassionati anche in Europa. Capita di vedere queste immagini anche tatuate come augurio di pace e di serenità.

I monaci tibetani invece li realizzano con mesi di fatiche ed impegno tramite uso di sabbie colorate. Una volta completati, vengono esposti al vento, che li distrugge. Rappresentano così la legge misteriosa che regge l’universo e la vita degli esseri viventi. Ebbene, la colorazione e la cura di questi mandala sono considerati un ottimo esercizio per la mente. Normalmente queste rappresentazioni hanno un costo, visto che sono vere e proprie opere artigianali.

La buona notizia è che su Internet ci sono cinquanta mandala disponibili gratuitamente. Basterà collegarsi al sito di colormandala.com. In questo portale potremo scegliere tra due opzioni. Possiamo infatti stampare uno dei cinquanta mandala disponibili gratuitamente. Oppure potremo utilizzare la tavolozza di colori multimediali per esercitarci direttamente dallo schermo.

Per gli amanti della meditazione ecco un ottimo esercizio con i mandala da consultare e scaricare gratuitamente da Internet

Gli schemi sono di varia complessità e dotati di una notevole varietà rappresentativa. È ovvio, comunque, che questi esercizi hanno una finalità meditativa in primo luogo. Ma saremo sorpresi dall’armonia delle forme e dei colori una volta terminata l’opera. Il senso di perfezione e bellezza potrebbe rappresentare un piccolo ma importante esercizio.

I mandala infatti allenano la calma e la serenità. Aiutano a concentrarci su un unico dettaglio della vita che saremo in grado di arricchire e colorare. Infatti, ne abbiamo già parlato in questo articolo come possibile esercizio ed idea regalo.