Un dolce sicuramente sconosciuto a molti, ma che nella bellissima terra siciliana è molto rinomato. Un luogo incantevole in Sicilia, famoso per il mare cristallino, è San Vito Lo Capo, nel trapanese. San Vito Lo Capo è un posto in cui tutti dovrebbero andare almeno una volta nella vita. Meta turistica per eccellenza, vanta milioni di turisti ogni estate provenienti da tutto il Mondo. Il luogo è il perfetto connubio tra relax e buon cibo. Oltre al dolce che a breve presenteremo, infatti, molto rinomato è il couscous di pesce, per cui ogni anno avviene la sagra.

Vediamo qual è il dolce tipico del luogo e cosa ci occorre per prepararlo in casa facendo felici grandi e piccini.

Il caldo freddo

Preparare il caldo freddo è molto semplice. Si tratta di un dolce freddo, composto da gelato e panna ma con la colata calda di cioccolato. Da qui deriva il nome, dal suo mix di sensazioni al palato che si ottiene da ogni cucchiaio. Vediamo quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

Considerando di essere in 4 persone, ciò che ci occorre sono:

gelato a scelta in base alle preferenze;

200 ml di panna;

100 gr di cioccolato fondente;

2 brioche;

2 cucchiai di latte;

rum.

Per gli amanti del cioccolato ecco il dolce prelibato di San Vito Lo Capo

Questo dolce è molto ricco per cui consideriamo che una coppa sia da dividere. Faremo due coppe per 4 persone.

Mettiamo il cioccolato fondente insieme al latte in un pentolino a fuoco basso per farlo sciogliere e nel frattempo montiamo la panna fresca. Il cioccolato deve essere caldo, per cui mettiamo il coperchio sopra al pentolino. Tagliamo le brioche a metà e immergiamo leggermente solo due parti nel rum oppure in una miscela composta da rum, acqua e zucchero.

Prendiamo due coppe per gelato e adagiamo in una e nell’altra le metà di brioche non inzuppate. Mettiamo uno strato di panna montata, il gelato a scelta e chiudiamo con le altre metà di brioche inzuppate. Sopra mettiamo un altro po’ di gelato, un altro strato di panna e ultimiamo con una bella colata di cioccolato.

Per gli amanti del cioccolato ecco il dolce prelibato di San Vito Lo Capo.

