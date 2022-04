La vita e il benessere del nostro cane dipendono interamente da noi. In effetti, siamo noi il fulcro della sua esistenza e non disdegna di farcelo capire attraverso le sue continue feste. Un rapporto caratterizzato non solo da un legame profondo, ma anche da una sua totale dipendenza da noi. Spetta a noi nutrirlo, curarlo ed educarlo, ma anche intrattenerlo.

D’altronde, ha bisogno di impegni per essere un cane equilibrato e soddisfatto. Tanto più quando si tratta di razze particolarmente vivaci, come una razza poco nota che è un terremoto di energia. Fondamentale, dunque, trovare dei giochi che gli consentano di passare il tempo, trascorrere delle ore con noi e di sviluppare alcune abilità.

Fuori casa

Spesso ci si trova a domandarsi quale sia il modo per giocare in casa con il cane. Infatti, l’aria aperta ci fornisce molti più spunti anche grazie ai numerosi giocattoli disponibili. Tra i più diffusi vi sono la palla e la treccia. Lanciare la palla al cane e farsela riportare è sicuramente uno dei giochi più tipici. Altrettanto classica anche la treccia usata nel classico tira e molla. Ambedue questi giocattoli però richiedono spazio libero e dunque sono ideali per il giardino, a meno che non vogliamo distruggere qualcosa in casa. Nel caso non potessimo disporre di uno spazio esterno o non poterlo raggiungere per vari motivi, sarà bene trovare il modo di intrattenere il cane dentro casa.

Per giocare in casa con il cane senza farlo annoiare, ideali queste attività olfattive invece della palla o della treccia

Diffuse negli ultimi tempi le attività che consentono di sviluppare l’olfatto, un senso di cui i cani sono particolarmente dotati. Queste attività rientrano nel cosiddetto nosework, di cui addirittura si tengono dei tornei.

Al di là dell’aspetto agonistico, questo sport potrebbe rivelarsi utile anche in casa. Ovviamente se contiamo su un cane estremamente educato. Prendiamo un suo snack, che siamo soliti dargli di rado. Facciamoglielo annusare e poi nascondiamolo davanti ai suoi occhi. Diamogli il comando di cercarlo: sarà il premio del gioco.

Aumentiamo poi la difficoltà celandolo mentre non ci osserva, così che debba basarsi solo sul suo olfatto. Incoraggiamolo a scovarlo e aiutiamolo qualora ne avesse bisogno. Come sempre, dovremo capire le sue emozioni nel mentre per orientare il nostro atteggiamento, magari guardando la coda dai diversi significati.

Naturalmente, evitiamo di nascondere il cibo in posti dove vi sono oggetti delicati che potrebbero cadere o dove il cane potrebbe farsi male. Un ulteriore gioco di questo tipo e che non richiede che il cane vada in giro per casa è il prossimo. Nasconderemo la sua merenda, ad esempio un biscotto, in un pugno. Dopo averlo fatto porremo davanti a lui ambedue le mani chiuse, aspettando che attraverso il tartufo comprenda in quale mano si trovi il biscotto.

