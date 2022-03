Quando se ne ha la possibilità, immergersi nella natura è un’esperienza rigenerante e appagante. Basterebbe fare una passeggiata al parco o in campagna, magari in spiaggia, respirando aria pulita, soprattutto se ci si trova in montagna. La natura ci offre uno spettacolo stupendo: alberi, fiori colorati, prati verdi o cime innevate, ma anche animali in libertà. Nelle nostre case probabilmente coltiviamo piante di diverso tipo oppure ci prendiamo cura di cani, gatti o uccellini. All’interno o sul balcone, ma anche in terrazzi e giardini, vedere un tripudio di fiori colorati, di diversa forma e profumo, è molto piacevole.

Tra tante piante sono popolari le orchidee, il ciclamino, le rose ma anche le rampicanti e le succulente. Ognuna ha bisogno di cure particolari e un ambiente adatto per crescere. Bastano poche attenzioni per alcune mentre altre devono essere trattate con antiparassitari e potature periodiche. Prendiamo ad esempio la pianta della Lantana camara. Appartenente alla famiglia delle Verbenaceae è spesso presente in terrazzi e soprattutto giardini. Ha bisogno di alcune ore di sole al giorno e può rappresentare una buona scelta per bordure, ma anche per zone terrose lungo i muri o cancellate.

Per giardini e balconi più belli scopriamo quando e come si pota la lantana per una sana e rigogliosa fioritura

La Lantana camara presenta foglie ovali e di un bel verde. Le infiorescenze sono costituite da tanti piccoli fiori vicini e il colore varia dal giallo al rosso o dal rosa al viola. La crescita della lantana è veloce e si può dare alla pianta la forma che si vuole tramite una potatura appropriata alla fine della stagione invernale. Ecco cosa occorre:

forbici affilate oppure piccole cesoie ben pulite;

guanti da giardinaggio.

Per prima cosa, si deve liberare la pianta dai rametti secchi, malati o che coprono troppo la pianta, ostacolando il passaggio della luce e dell’aria. Si procederà, quindi con la potatura. Per quanto riguarda la cima, se ci sono rami troppo lunghi, tagliarli all’altezza desiderata, anche di un terzo. Quest’operazione di potatura, quindi, libererà le piante dai rami ormai secchi o malati, darà una forma più omogenea e favorirà la nascita di nuovi germogli.

Per giardini e balconi più belli si potrebbe anche far crescere la Lantana camara come un alberello. Quando la pianta è giovane, bisognerà legarla a un sostegno o una griglia per poi farla sviluppare in altezza potando, man mano, i rametti laterali.