I gatti sono animali molto sensibili ed inclini all’isolamento. Sanno essere anche dei gran coccoloni. Ma, essendo per natura sia predatori che prede, tendono a stare sempre sul chi va là e di conseguenza sono facilmente predisposti allo stress.

Capita, infatti, che alcune volte l’animale tenda ad assumere atteggiamenti insoliti e maldestri. Questo può capitare sia in circostanze inaspettate, come ad esempio visite improvvise, magari di bambini curiosi e giocherelloni, che in situazioni effettivamente pericolose come un grosso cane che ringhia.

Per gatti sereni e tranquilli ecco a cosa fare attenzione e come aiutarli in caso di stress e nervosismo

Quando l’ansia prende il sopravvento, il proprio amico a quattro zampe adotta comportamenti che potrebbero arrecare non solo un banale fastidio. Se sottoposto a stress costante, è possibile che si sviluppino problematiche anche più gravi. Per questo motivo è importante non sottovalutare questo aspetto, imparare ad interpretare la sua condotta, i suoi modi di reagire ed intervenire per rasserenarlo se necessario. Quindi per gatti sereni e tranquilli ecco a cosa fare attenzione e come aiutarli in caso di stress e nervosismo.

Fattori scatenanti e consigli

Nuovi arrivi o partenze improvvise: per i gatti la principale fonte di forte stress è legata ai cambiamenti del contesto domestico, come eventuali persone che lasciano il nucleo familiare o che entrano a farne parte. In questi casi è importante mantenere una routine quotidiana costante, assicurare loro posti dove rifugiarsi, rilassarsi e ritagliarsi del tempo per giocare insieme.

La noia: non poter socializzare con altri animali, persone o oggetti è causa di ansia e nervosismo, soprattutto nei gattini che in questo trovano gli stimoli giusti per una crescita sana. È bene assicurarsi quindi che abbia la giusta compagnia e che venga stimolato ed incuriosito.

Profumi nuovi: avendo un olfatto molto sviluppato, il gatto tende a non sopportare i nuovi odori, come un detergente per la casa diverso dal solito o vestiti lavati con detersivi differenti. L’ideale sarebbe evitare profumi troppo forti e se proprio si vuole cambiare fragranza, arieggiare durante le pulizie.

Altri fattori

Conflitti tra simili: la convivenza tra felini non sempre è semplice, specie se più gatti devono condividere la stessa ciotola o la stessa lettiera. Sarebbe opportuno che ognuno avesse la propria ciotola e che ci fossero più lettiere.

Rumori esterni: se si abita in una zona trafficata o caotica, i rumori possono infastidire non poco i propri gatti. È importante quindi evitare di posizionare le loro postazioni relax vicino a finestre o porte, da cui potrebbero entrare suoni poco piacevoli. Un’altra accortezza è quella di far ascoltare loro della musica rilassante per coprire il caos magari dell’ora di punta.

Troppo amore: a volte è proprio l’amico umano la fonte di stress. Non tutti i gatti amano coccole eccessive e attenzioni continue. È importante non turbare la sua quiete, osservare le sue reazione e cercare di capire il suo linguaggio, per comprendere quando poterlo accarezzare e quando è meglio lasciarlo tranquillo.