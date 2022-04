Chi ha un amico a 4 zampe in casa lo sa, il suo benessere è fondamentale. E proprio per questo motivo si cerca sempre di acquistare i prodotti migliori. Soprattutto per quel che riguarda il cibo.Che solitamente ha un costo molto elevato e non garantisce al cento per cento la qualità che vorremmo. Ma i cani e gatti non possono mangiare il cibo che mangiamo noi: c’è troppo sale e troppi condimenti. E a volte sono presenti ingredienti che all’amico “pelosetto” sicuramente non vanno bene. Per gatti sani e felici e per risparmiare è bene sapere che esiste il modo di realizzare in casa i croccantini dei loro pasti. Vediamo, quindi, come realizzarli con ingredienti semplici e genuini.

Ecco cosa occorre per preparare croccantini

Come abbiamo detto i croccantini che si realizzeranno hanno come base ingredienti freschi e che non fanno male al nostro amico a 4 zampe. Anzi, gli permetteranno di avere una dieta equilibrata Per realizzare circa 750 grammi di croccantini occorrono:

400 grammi di carne tritata;

300 grammi di farina di riso o integrale;

250 di verdure miste;

2 uova con il guscio;

1 cucchiaio di olio di semi.

Qualche chiarimento prima di andare avanti. Le verdure da utilizzare possono essere scelte tra: zucchine, carote, piselli, broccoli, zucca, spinaci, melanzane, lattuga, cetriolo, sedano e cavolo. Si è parlato, negli ingredienti di uova con il guscio. Infatti anche il guscio dell’uovo è fondamentale per il micio che non mangia alimenti industriali. Perchè gli fornisce fonte di calcio. Ovviamente va finemente polverizzato.

Per gatti sani e felici e per risparmiare è questa la ricetta per preparare in casa i croccantini con ingredienti freschi e genuini

Una volta reperiti tutti gli ingredienti per preparare degli ottimi croccantini bisogna procedere in questo modo:

inserire tutti gli ingredienti, tranne la farina di riso, nel mixer;

frullare fino a quando non si ottiene una poltiglia omogenea ed uniforme;

trasferire il composto in una ciotola ed aggiungere la farina di riso;

amalgamare bene con un cucchiaio;

foderare con carta forno la teglia da forno;

stendervi il composto che non dovrà avere un altezza superiore a 1 centimetro;

procedere con una prima cottura in forno statico a 180° per circa 30 minuti;

far raffreddare e tagliare in dadini di circa mezzo centimetro di lato;

adagiare i dadini di pappa nuovamente nella teglia e procedere alla seconda cottura per asciugare a 180° per altri 40 minuti.

Ottenuti i croccantini fatti in casa quanti bisogna darne al gatto? La razione quotidiana oscilla dai 15 ai 25 grammi di prodotto per ogni chilogrammo di peso. Se il gatto, quindi, pesa 4 chili si potrà dare dai 60 ai 100 grammi di croccantini al giorno.

