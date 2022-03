Seguire la stagionalità dei prodotti ci permette di risparmiare sulla spesa. Il costo della vita è sempre maggiore e tutti noi prestiamo un occhio di riguardo al risparmio. Se guardiamo agli ortaggi che possiamo trovare nel mese di marzo, ci sono anche i finocchi. Perfetto da fare in insalata ma anche per golosi primi piatti, quest’ortaggio è straordinariamente versatile perché possiamo cucinarlo in molti altri modi diversi. Tra le preparazioni più diffuse per il finocchio c’è la gratinatura, che generalmente si realizza cucinando l’ortaggio in forno. Oggi vogliamo svelare una ricetta diversa, che ci permetterà di preparare dei gustosi finocchi gratinati in padella. La cosa straordinaria è che per cucinarli in questo modo ci vorranno soltanto 10 minuti e potremo così gustare un contorno davvero sfizioso ed economico.

Ingredienti

4 finocchi;

80 g di pecorino;

60 g di pangrattato;

25 g di formaggio grattugiato;

60 ml di olio EVO;

2 spicchi d’aglio;

1 rametto di rosmarino;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per finocchi gratinati in padella morbidi e cremosi senza besciamella bastano soli 10 minuti con questa ricetta che sta spopolando ovunque

Iniziamo a preparare questa ricetta pulendo i finocchi. Dunque, eliminiamo le foglie più esterne ed eventuali parti rovinate. Poggiamoli sul tagliere ed eliminiamo i gambi, la barbetta e il torsolo duro. Tagliamo il finocchio a fette sottili circa mezzo centimetro e laviamole con cura sotto l’acqua corrente.

In un recipiente uniamo il pangrattato, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Grattugiamo il pecorino e tritiamo finemente il rosmarino ed uno spicchio d’aglio. Uniamo anche questi al pangrattato e mescoliamo insieme tutti gli ingredienti.

Facciamo scaldare l’olio in una padella antiaderente ad aggiungiamo l’ultimo spicchio d’aglio rimasto per farlo rosolare. Passiamo i finocchi nel mix di ingredienti pressandoli leggermente in modo che la panatura rimanga attaccata.

Rimuoviamo l’aglio ed aggiungiamo i finocchi in padella. Facciamoli cuocere per non più di 7 o 8 minuti a fiamma moderata. Giriamoli a metà cottura in modo che possano cuocere in modo uniforme. Quando su entrambi i lati i finocchi avranno una deliziosa crosticina croccante, potremo spegnere la fiamma e servirli.

Consigli

Per finocchi gratinati in padella morbidi e cremosi non serve necessariamente la besciamella e potremo ottenere comunque un risultato spettacolare. Se taglieremo i finocchi in fette molto sottili, i tempi di cottura saranno davvero brevi e potremo ottenere un contorno morbido dentro e croccante fuori. Per fare in modo che la panatura non si stacchi, consigliamo di non asciugare completamente i finocchi una volta lavati. Infine, ricordiamoci che quando possibile è meglio evitare gli sprechi. Possiamo riutilizzare le foglie esterne, i gambi e la barbetta per realizzare piatti veloci e davvero deliziosi.

