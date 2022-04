Pasqua è ormai giunta alle porte e, come vuole la tradizione, in tavola bisogna portare l’uovo di cioccolato e la colomba. Entrambi questi due cibi si possono trovare facilmente al supermercato. Infatti, soprattutto in questi mesi, i vari market sono pieni di uova e colombe. Le possiamo trovare di ogni tipo e di ogni marchio. Ad esempio, anche il brand di Chiara Ferragni ha lanciato la sua linea di uova di Pasqua.

Stessa cosa vale per le colombe, ci sono tantissime pasticcerie che preparano questo dolce da mangiare la domenica. Tra i soliti brand più commerciali che possiamo trovare al supermercato ce ne sono, poi, tanti altri che invece possiamo definire gourmet. Queste sono delle colombe pasquali che non sono prodotte dai marchi di pasticceria più commerciali, ma invece sono realizzate da aziende artigianali.

La colomba di Pasqua e la sua origine

Oggi sul mercato possiamo trovare sia prodotti dedicati alla grande distribuzione sia prodotti, invece, realizzati in modo artigianale. L’origine della colomba, però, la dobbiamo a un marchio molto noto. Infatti, è stata proprio la Motta, negli anni ‘30 del 1900, che ha avuto l’idea di utilizzare lo stesso impasto del panetto per fare la colomba. E da quel momento in poi la colomba è stata ripresa da tantissimi altri marchi, grandi e piccoli.

Per festeggiare Pasqua scegliamo delle gustose colombe gourmet da condividere con i nostri parenti

Vediamo, allora, quali sono le colombe pasquali gourmet che possiamo trovare in commercio oggi. Partiamo da una colomba super griffata, ovvero quella di Armani/Dolci by Guido Gobino. Questa colomba unisce lo stile italiano della moda a quello dell’artigianalità pasticcera. La colomba è tradizionale, ma il tocco fashion è dato dal packaging, che trova la sua ispirazione nei colori e nei motivi della collezione Giorgio Armani primavera-estate 2022.

A Bologna, invece, è famosissimo il Forno Brisa. Per questa Pasqua i ragazzi del forno hanno realizzato una colomba super pop. Infatti, il packaging si ispira a Magritte, artista noto perché nella sua visione l’immaginazione supera la realtà. Una colomba, dunque, che ci invita a vivere anche nei sogni e non solo nella realtà.

Ovviamente Armani non poteva essere l’unico brand della moda a creare una colomba. Infatti, Dolce&Gabbana ha realizzato una colomba in collaborazione con la storica azienda dolciaria Fiasconaro. E dal 1953, quando Mario Fiasconaro inizia la propria avventura di gelatiere e pasticciere, ad oggi, l’azienda è leader nel settore dolci a livello nazionale e internazionale. E allora per festeggiare Pasqua scegliamo delle gustose colombe gourmet da servire a tavola.

