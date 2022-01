Che le verdure facciano bene al nostro corpo è assolutamente provato e riprovato. Per questo motivo è fondamentale assumerne la giusta quantità. Le verdure sono ottime per il nostro organismo perché lo aiutano nella regolare funzione e lo aiutano a proteggerci dai fattori esterni. Ma non solo, infatti alcune verdure aiutano anche l’intestino. E per favorire la regolarità intestinale ecco la verdura che dobbiamo mangiare perché ricca di inulina. Non pensiamo assolutamente ad una verdura triste, anzi è una verdura veramente buona che possiamo cucinare in tantissimi modi. Soprattutto uno, molto amato dai romani.

Che cos’è l’inulina?

L’inulina è un carboidrato non digeribile dall’uomo e per questo arriva integro nell’intestino. Arrivando “integra”, questa viene usata dai batteri della flora dell’intestino che la fanno fermentare per ottenere nutrimento. Con questo meccanismo, l’inulina facilita la crescita dei batteri intestinali. Questa promuove una buona funzionalità intestinale.

Per favorire la regolarità intestinale ecco la verdura che dobbiamo mangiare perché ricca di inulina

La verdura a cui stiamo facendo riferimento è il carciofo. Infatti questi sono ricchi di inulina, che facilita la funzione intestinale. E come ben sappiamo i carciofi sono amatissimi dai romani. Se ci rechiamo nella capitale, non possiamo non assaggiarli. Certo dobbiamo mangiarli nel periodo giusto, perché in questo modo saranno belli freschi e gustosi. I carciofi vanno mangiati durante la primavera. Possiamo farli non solo alla romana, ma anche alla giudia. Ma se a tavola portiamo questa verdura, facciamo attenzione a servirla con il vino.

Se non dovessero piacerci i carciofi ma non vogliamo fare a meno dell’inulina, allora possiamo puntare su un’altra verdura. Infatti anche la cicoria contiene questo carboidrato. E la cicoria si può cucinare ripassata in padella con qualche oliva.

Insomma impariamo a fare i carciofi perché sono un vero alleato per la nostra salute. Se poi sappiamo cucinarli alla romana oppure alla giudia, ancora meglio. Perché sono due piatti veramente gustosi.

Per non parlare di tutti i risotti che si possono fare con i carciofi. Infatti possiamo fare carciofi e speck. Oppure con la salsiccia, con le zucchine, la zucca e la pancetta. Insomma i carciofi stanno bene quasi con tutto.

Quindi, non resta che trovare il metodo migliore per cucinarli e ovviamente quello che a noi ci aggrada di più, e dare sfoggio della nostra creatività in cucina.

