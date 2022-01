Per sentirci in forma e mai appesantiti, è fondamentale mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata.

Bisognerebbe infatti limitare al massimo l’assunzione di alimenti grassi e ricchi di zuccheri preferendo il consumo abbondante di frutta e verdura.

Per esempio, questo delizioso ortaggio di stagione potrebbe esserci utile anche per far scorta di vitamina C, preziosissima per il nostro organismo.

Anche le erbe aromatiche sono molto importanti e potrebbero essere incluse nella nostra alimentazione. Molti di noi amano circondarsi, anche durante l’inverno, di piantine di erbe aromatiche ed utilizzarle all’occorrenza.

Inoltre, le erbe aromatiche si possono anche conservare in modo alternativo, come per esempio il prezzemolo, che potrà essere conservato aggiungendo un solo ingrediente.

Pochi sanno che per favorire la digestione basterebbero solo alcune foglie di una pianta che molti di noi hanno già in casa. L’alloro, infatti, è un’erba aromatica ricca di proprietà benefiche, tra cui quella digestiva, in grado di dare una grossa mano quando non ci si sente molto in forma.

Oltre ad utilizzarla per aromatizzare gli alimenti come carne e pesce, può essere utilizzata sotto forma di infusi e decotti.

Per preparare l’infuso di alloro basterà far bollire l’acqua in un pentolino e successivamente immergere al suo interno 4 foglie d’alloro.

Lasciamole in infusione per una decina di minuti a fuoco spento, filtriamole e la bevanda sarà pronta per essere sorseggiata.

Per favorire la digestione basterebbero solo alcune foglie di questa erba aromatica che non è il basilico né il rosmarino

Altrimenti possiamo preparare un infuso digestivo alternativo con l’alloro e la cannella, mettendo a bollire 2 suoi bastoncini in un litro d’acqua.

Uniamo poi 10 foglie d’alloro e, passato il tempo necessario, spegniamo il fuoco e attendiamo un quarto d’ora prima di filtrare e bere.

Se intendiamo potenziarne l’efficacia, potremo anche aggiungere un paio di foglie di salvia, molto apprezzate per il loro sapore.

Questi infusi possono essere gustati a metà mattinata o metà pomeriggio, ma è consigliato farlo dopo i pasti, per diminuire eventualmente la fastidiosa sensazione di gonfiore.

Come preparare il decotto

Per preparare il decotto di alloro invece, utilizzeremo le sue bacche; facciamo bollire circa un litro d’acqua e spegniamo il fuoco.

Aggiungiamoci un cucchiaino di bacche e lasciamole infondere per un quarto d’ora circa. A piacimento possiamo aggiungere anche una buccia di arancia essiccata.

A questo punto non resterà che filtrare il tutto e berlo ancora caldo, perfetto anche per scaldarci in questi freddi giorni invernali.

