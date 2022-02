Ombretto, rossetto e fondotinta sono tra i cosmetici maggiormente utilizzati nel make up di tutti i giorni. Il trucco occhi, però, ha bisogno di quella marcia più che solo l’eyeliner sa conferire per allungare l’occhio e correggere le palpebre cadenti. L’ultimo trucco in fatto di make up sembra essere il segreto dei truccatori professionisti delle celebrities.

Si tratta di un’elaborazione del trucco occhi grafico, popolarissimo anche durante l’ultimo seguitissimo Festival di Sanremo. In questo caso, però, il cosmetico indispensabile per realizzarlo è l’eyeliner e occorrerà disegnare le famose “doppie ali” delle protagoniste femminili della serie Euphoria 2.

Non bisogna spaventarsi, anche se questo make up può sembrare impegnativo, esistono alcuni trucchetti per adattarlo a un trucco quotidiano. Ecco cosa lo ha fatto spopolare e perché vale la pena imparare a ricrearlo sul proprio viso.

Dove lo abbiamo visto comparire le prime volte

Impossibile non aver notato questo make up negli ultimi tempi. Nel 2022 il double wing eyeliner è la vera tendenza da seguire appassionatamente. Su social quali Instagram o TikTok l’eyeliner a doppie ali impazza da inizio anno. Questo trucco riporta alla mente la bellezza delle dive degli anni ’60 e tutto il fascino del vintage. Pensiamo alla bellissima Sophia Lauren, tanto per fare un esempio.

Ma qual è il segreto per fare una perfetta coda di eyeliner a doppie ali e come renderla adatta per tutti i giorni? E per le donne di 50 anni o più? Scopriamolo subito!

Chi lo sperimenta acquisterebbe maggiore sensualità nello sguardo e occhi più allungati da gatta. Certo, è fondamentale partire dalla preparazione della base, attraverso un primer occhi o con un correttore, fissato con cipria trasparente.

Per fare una perfetta coda di eyeliner sottile basta conoscere questo trucco per principianti e non servono scotch o cucchiaino

Per questo make up meglio usare un eyeliner a penna e, possibilmente, dalla formula waterpoof. Bisognerà tracciare linee sottili, disegnando la forma prima con una matita occhi, per non fare sbavare l’eyeliner. Potremmo paragonare il Double wing eyeliner a una sorta di elaborazione dell’eyeliner a doppia coda. Tuttavia, invece che tracciare 2 righe di eyeliner, bisognerà terminare l’eyeliner con una sorta di disegno di ali.

Possiamo usare l’eyeliner nero o quello colorato e anche non congiungere le 2 linee per un look più naturale. Possiamo usare anche i glitter per le occasioni speciali.

Per farlo sottile servirà usare sotto la matita leggera e, in caso di errore, cotton fioc e acqua micellare sono alleati perfetti.

