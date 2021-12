La frittata è uno di quei piatti che spesso ci risolve la cena. Quando non sappiamo cosa preparare e non abbiamo molto in frigo è la soluzione perfetta. Si può farcire con dell’affettato e mozzarella o preparare con zucchine e cipolla.

Il fatto è che però non sempre riusciamo a realizzarla tonda e senza nessuno spacco. Capita spesso infatti che per un motivo o per un altro ci ritroviamo a mangiare uova strapazzate. Buonissime anche così se siamo soli in casa, ma un bel problema se vogliamo servirla a degli ospiti.

Per fare una frittata soffice e a regola d’arte basta seguire alcuni trucchi ed evitare questi comuni errori

Anche se sembra una preparazione semplice, la frittata dà sempre del filo da torcere. Stessa cosa succede quando vogliamo preparare un uovo sodo e puntualmente ci esce quasi alla coque. Per realizzare una frittata perfetta bisogna stare molto attenti prima di tutto alla temperatura.

Come per qualsiasi preparazione con le uova sarebbe meglio usarle a temperatura ambiente. Questo perché se utilizzate fredde di frigorifero il calore non si propagherà in modo omogeneo. Cosa significa quindi per la nostra frittata? Ecco si cuocerà prima all’esterno e ai bordi e non all’interno, rischiando così di bruciarla. Meglio tirare fuori dal frigo le uova almeno 1 ora prima di utilizzarle, se possibile. Altrimenti anche 15 minuti vanno bene, la differenza si vedrà subito.

L’errore più comune è probabilmente questo

Abbiamo rotto le uova nella ciotola, le abbiamo condite e ora bisogna sbatterle. Che si usi la forchetta o la frusta è solo una questione di abitudine. Il problema più comune che rovina la preparazione della frittata perfetta è proprio qui. Tendiamo sempre a sbattere più del dovuto le uova, praticamente le montiamo.

Se vogliamo una frittata soffice dobbiamo sbatterle il meno possibile. Giusto quel che basta per amalgamare albume e tuorlo ed eventuali ingredienti. Non stiamo preparando una torta o un soufflé, montandole otterremo il risultato opposto.

Ora siamo pronti a cuocerla in padella antiaderente con poco olio. Lasciamo cuocere finché i bordi non si staccheranno da soli e poi giriamola. La frittata non deve essere secca, sfruttiamo una padella dal diametro più piccolo per averla più alta. Non cuociamola con il coperchio perché così verrebbe stufata e lasciamola raffreddare da sola in un piatto.

Un ultimo consiglio

Una volta preparata la nostra frittata non buttiamo i gusci d’uovo nella spazzatura. I gusci sono infatti riutilizzabili in tantissimi modi, dal fertilizzante allo scrostante per pentole. Ne abbiamo già parlato nell’articolo “5 trucchi per riutilizzare i gusci d’uovo”.

Quindi, per fare una frittata soffice e a regola d’arte basta seguire alcuni trucchi ed evitare questi comuni errori. Le preparazioni più semplici a volte possono mettere in difficoltà chiunque, anche chef esperti. Evitiamo questi errori e le nostre frittate saranno sempre morbide e soffici come nuvole.

