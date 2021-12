Molti sono alla ricerca del regalo perfetto da mettere sotto l’albero di Natale, per vedere l’espressione di stupore di chi lo riceve. Scegliere il dono giusto, che possa essere di gradimento senza scatenare il malcontento, è una impresa.

Spesso, stremati, finiamo per regalare all’ultimo minuto il solito pigiama oppure il classico paio di guanti. Di certo non possiamo spendere un patrimonio e quello che importa è fare dei pensierini utili, ma anche graditi.

Se siamo incerti e non vogliamo perdere troppo tempo nella ricerca, puntare su una bella pianta potrebbe essere la mossa vincente. Soprattutto se decidiamo di optare per delle specie che possano anche abbellire gli ambienti di casa con un tocco di verde. Inoltre, molte piante rappresentano il modo migliore per augurare fortuna, felicità e serenità.

Per fare un regalo indimenticabile basta scegliere tra queste strepitose piante sempreverdi e scenografiche

Se vogliamo acquistare una pianta già sviluppata, di sicuro effetto scenico il tronchetto della felicità, o yucca, potrebbe farci spendere dai 10 euro in su.

Pianta tropicale, resistente e perfetta per chi non ha il pollice verde, cresce rigogliosa anche con pochissime attenzioni. Facile da coltivare, è un elemento decorativo eccellente per la casa, per la particolarità delle sue foglie lunghe e striate di verde, in più depurerebbe anche gli ambienti. L’importante è non tenerla accanto fonti di calore o correnti d’aria.

Un altro possibile regalo green è il bonsai, un piccolo albero dall’aspetto curioso e affascinante. Potremo scegliere tra tantissime varietà, tutte coreografiche. A seconda della misura i prezzi variano, quelli più piccoli possono costare circa 10-15 euro.

Questa pianta sempre verde, anche se apparentemente fragile, sopporta bene il freddo, basterà metterla vicino una finestra, così da poter crescere in piena salute. Tipicamente natalizia, grazie alle sue bacche rosse e perfettamente tonde, l’ardisia crenata è una pianta allegra e decorativa. In primavera produrrà dei delicati fiorellini bianchi, d’inverno, invece, è colma di bacche. Non ha bisogno di annaffiature abbondanti e non ama la luce diretta. D’estate, poi, potremo posizionarla in balcone o in giardino, quindi un regalo di sicuro successo.

Altre 2 specie

Per fare un regalo indimenticabile basta scegliere tra queste strepitose piante sempreverdi e scenografiche, tra cui le bromeliacee. Sono piante tropicali dall’aspetto spettacolare, perché durante l’anno producono dei fiori sbalorditivi. Hanno foglie carnose a forma di rosetta, di vario colore, al centro invece, il fiore multicolore e appariscente che cresce come una sorta di spiga.

La nandina, che in realtà è un cespuglio, è originale perché ha delle foglie che cambiano colore con le stagioni. Non ha bisogno di grandi cure e può vivere praticamente in ogni angolo di casa. Un regalo ideale anche per chi dispone di spazi esterni, dove mettere la pianta durante i mesi più caldi.