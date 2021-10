Nell’immaginario collettivo vitamina C uguale arance e limoni. Agrumi in primissima fila, ma anche qualche importante outsider come il kiwi. Molti ricorrono anche agli integratori così comodi in pastiglietta. Masticabili come una caramella e perfetti da tenere in borsa o sulla scrivania dell’ufficio. Ma, per fare un pieno di vitamina C e antiossidanti non solo arance ma anche questa verdura saporita. Vedremo le caratteristiche di questo alimento che consumiamo anche spesso, ma senza sapere esattamente cosa contiene.

Una miniera di nutrienti

D’estate non possono assolutamente mancare nelle nostre grigliate. D’inverno, viceversa, fanno parte della peperonata, un secondo amatissimo e particolarmente apprezzato dagli italiani. Quindi possiamo tranquillamente dire che i peperoni fanno parte quasi della nostra alimentazione quotidiana. Secondo la scienza alimentare, i peperoni conterrebbero discrete quantità di:

fibre;

minerali;

antiossidanti;

vitamine.

In particolare, queste ultime sarebbero rappresentate con le prime tre della lista: la A, la B e la C.

Dunque assumere i peperoni, magari semplicemente grigliandoli e utilizzando qualche spezia, potrebbe essere davvero l’idea giusta per assumere moltissimi nutrienti.

Ma spesso dimentichiamo che questa verdura multicolorata è riconosciuta dalla scienza per il suo potenziale contenuto di antiossidanti come i carotenoidi. Lo studio internazionale che riportiamo, si sofferma proprio sull’importanza di questi antiossidanti benefici per il nostro organismo. Secondo i ricercatori, infatti i carotenoidi sarebbero al centro dell’attenzione medica per:

la lotta ai radicali liberi che invecchierebbero il nostro organismo e il nostro cervello;

la protezione della vista;

l’innalzamento del sistema immunitario;

l’aiuto nella prevenzione del tumore all’interno di una dieta equilibrata e ricca di frutta e verdura.

Come orientarsi tra i vari colori dei peperoni

Quando li comperiamo spesso rimaniamo a bocca aperta per la loro bellezza e i loro colori. Rossi, gialli, verdi, ma anche violetti e arancioni. Così lucidi e grandi che saremmo tentati quasi di morderli crudi. La domanda sorge spesso spontanea: quali sono i peperoni più buoni?

Sicuramente in una domanda come questa, coinvolgiamo il gusto soggettivo. Anche se il loro sapore evidenzia abbastanza chiaramente che quelli verdi sono più amarognoli. Sentendo il parere degli esperti, solitamente il peperone rosso sarebbe più maturo di quello giallo, dal sapore leggermente più aspro.

Per quanto riguarda invece la forma, i peperoni vengono divisi in: allungati, conici, globosi e quadrati.

