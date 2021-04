Con l’arrivo del caldo potersi gustare qualcosa di fresco è sempre piacevole. Il gelato senza dubbio risponde proprio a questo bisogno. C’è da dire che negli ultimi tempi si sta riscoprendo la cucina in casa. E tra le varie cose che si realizzano c’è anche proprio il gelato. Così da poterlo gustare in qualsiasi momento comodamente da casa. Per realizzarlo infatti basta avere un frullatore e pochi minuti per la preparazione. Ma in particolare oggi sveleremo come per fare un gustosissimo gelato cremoso in casa senza latte e senza zucchero basta questo ingrediente segreto.

Gelato buono ma sano

Con l’estate che si avvicina cerchiamo di porre attenzione alla linea. Quindi i dolci e i grassi si cerca di evitarli. Non è il caso però del gelato che vogliamo preparare. Infatti, utilizzeremo solo frutta senza aggiunta di latte o zucchero. Non basta però tagliare la frutta scelta per il gusto, metterla in freezer e poi frullarla. Serve qualcosa che la addolcisca e che gli dia la giusta consistenza. Per fare questo dobbiamo utilizzare l’aggiunta di un ingrediente naturale. Stiamo parlando della banana. Vediamo nelle prossime righe come e perché utilizzarla.

Preparazione

Descriviamo come creare un gelato in casa nel modo giusto. Pensiamo di scegliere come gusto la fragola per due persone. Prendiamo una cassetta di fragole e tagliamole in pezzi più piccoli. Mettiamoli in un contenitore e lasciamoli in freezer. Facciamo la stessa cosa con una banana. Tagliamola però a fettine molto sottili. Inoltre, mettiamole in un sacchetto da alimenti ma stese su un unico strato. In questo modo si spezzetteranno meglio nel mixer.

Una volta che la frutta si è congelata mettiamo tutto nel frullatore. Lasciamolo andare finché non si ottiene la giusta consistenza. Questa sarà data proprio dalle fibre che costituiscono la banana. Che renderanno il gelato più denso e solido. Inoltre, per le proporzioni che abbiamo dato non intaccheranno il gusto delle fragole. Lo renderanno solo più dolce e delicato. Ora abbiamo scoperto che per fare un gustosissimo gelato cremoso in casa senza latte e senza zucchero basta questo ingrediente segreto.