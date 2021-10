Il freddo è arrivato quasi in tutta Italia ed è arrivato il momento di far posto a maglioni e cappotti. Iniziamo ad avere problemi di spazio, troppi blazer o camicette che ingombrano e ormai non entra proprio più nulla.

Prima o poi dovremo rassegnarci all’idea che l’autunno è arrivato e l’inverno è alle porte. Quindi quando avremo un po’ di tempo ci toccherà per forza fare il cambio di stagione. Ma in ogni caso dovremo trovare una soluzione per rimediare ai problemi di spazio. E tra i capi d’abbigliamento più ingombranti che ci siano troviamo sicuramente pantaloni e jeans.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per fare spazio nell’armadio basta seguire questi consigli su come piegare pantaloni e jeans

Ci sembra normale che maglioni e cappotti vadano ad occupare molto spazio. Sia per l’eventuale lunghezza che per l’ingombro del tessuto se si tratta di capi invernali. Ma spesso non ci rendiamo conto che molte delle nostre grucce sono occupate dai pantaloni. Jeans e pantaloni creano sempre problemi quando si tratta di riporli nell’armadio, non sappiamo mai se appenderli o piegarli.

Oggi vedremo alcuni metodi infallibili per avere più spazio piegandoli in modo diverso in base alle nostre esigenze. Prima di tutto partiamo dal metodo più classico e conosciuto, le grucce con la barra per pantaloni. Spesso utilizziamo grucce in plastica che abbiamo recuperato dai vari negozi e appendiamo solo un paio di jeans. Ma andremo ad occupare davvero tanto spazio, quindi acquistiamo delle grucce più leggere e meno ingombranti. Appendiamo due paia di pantaloni per gruccia, alternando jeans e pantaloni così da non appesantirle troppo.

Poi c’è il metodo più conosciuto “da negozio”. Un metodo diventato molto famoso sui social nell’ultimo periodo. Consiste nel piegare in due normalmente jeans e pantaloni in modo che la parte frontale sia all’interno. Poi ripiegare la parte delle gambe su quella della vita come se dovessimo riporli in un cassetto. Ed ecco il trucco, far passare il gancio della gruccia tra i passanti e ripiegare a partire dal fondo le gambe sulla barra. L’effetto espositore da negozio è garantito con un risparmio notevole di spazio.

Un ulteriore metodo

Per ultimo stendiamo i pantaloni su una superficie piana, anche a terra andrà bene con la zip rivolta verso l’alto. Invece di piegarli in due in senso verticale andiamo a piegare la parte della gamba verso la vita. Entrambe le gambe, una per volta e poi ripieghiamo in senso verticale. E poi un’altra volta piegando la parte della gamba verso la vita. Così risparmieremo spazio nel riporli su un ripiano e le pieghe saranno in punti strategici. Il che ci risparmierà anche la fatica di stirarli prima di indossarli.

Ecco che per fare spazio nell’armadio basta seguire questi consigli su come piegare pantaloni e jeans. Ora il nostro armadio sarà ben organizzato e ci entrerà tutto. Non ci resta che posizionare un bel sacchetto salva armadio per averlo sempre profumatissimo.

Approfondimento

Niente più abiti lunghi stropicciati con questo trucco facile e veloce per appenderli nell’armadio