L’autunno è ufficialmente cominciato e tra pochi giorni inizieranno ad arrivare sulle tavole i primi agrumi. Un’ottima notizia per la salute e per il palato. E noi di ProiezionidiBorsa siamo particolarmente attenti all’abbinamento gusto-benessere. Per questo oggi parleremo di una ricetta incredibile che potrebbe rivelarsi utilissima per rafforzare il sistema immunitario e per migliorare l’umore. Infatti, per fare scorta di vitamine, antiossidanti e minerali dobbiamo assolutamente provare questa straordinaria insalata. Ci serviranno, allora, soltanto pochi ingredienti per prepararla. E in appena 20 minuti di tempo saremo pronti per portarla in tavola.

Per fare scorta di vitamine, antiossidanti e minerali dobbiamo assolutamente provare questa straordinaria insalata

La ricetta di cui stiamo per parlare è quella dell’insalata di pomelo. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

1 pomelo;

40 grammi di pinoli;

2 cucchiaini di erba cipollina;

8 pomodori ciliegino;

4 cucchiai di succo di limone;

olio, sale e pepe per condire.

Un’insalata che potrebbe stupirci per il contrasto di sapori tra la dolcezza del pomelo e l’acidità del pomodoro. Ma soprattutto che potrebbe portare enormi benefici alla nostra salute. Infatti, il pomelo ha pochissimi grassi e calorie, ed è un vero e proprio concentrato di vitamina B e C. In più contiene elevate quantità di potassio, minerale energizzante per eccellenza e ottimo per tenere sotto controllo la pressione.

Il pomodoro, invece, è semplicemente uno dei prodotti naturali più ricchi di antiossidanti. Antiossidanti che possono rivelarsi davvero utili per proteggere gli occhi e la salute di pelle e ossa.

Come prepararla

Iniziamo dalla pulizia del pomelo, l’operazione che ci richiederà più tempo. Togliamo la buccia e rimuoviamo la parte bianca non commestibile. A questo punto tagliamo il frutto a pezzetti e mettiamolo in una ciotola abbastanza capiente.

Proseguiamo con i pomodori. Laviamoli, tagliamoli a pezzetti e togliamo i semi. Completata l’operazione tritiamo finemente l’erba cipollina.

Abbiamo quasi finito. L’ultimo passaggio sarà quello di abbrustolire leggermente i pinoli. Mettiamoli in una padella senza olio. Accendiamo il fornello a fuoco basso e facciamoli cuocere per un paio di minuti, facendo attenzione a girarli per non farli bruciare.

Togliamoli dal fuoco e mettiamoli nella ciotola con il pomelo, i pomodori, e l’erba cipollina. Aggiungiamo anche il succo di limone e iniziamo a mischiare. Regoliamo con olio, sale e pepe, e siamo pronti ad andare in tavola.

Se siamo particolarmente golosi possiamo aggiungere anche dell’uvetta alla ricetta.

Approfondimento

Rinforzare le ossa e accelerare il metabolismo potrebbe diventare più facile con questo condimento spesso snobbato