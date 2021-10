Il nostro corpo per funzionare bene ha bisogno della giusta dose giornaliera di vitamine. Ci sono due modi per fornirgliele: attraverso gli integratori o tramite l’alimentazione. Noi di ProiezionidiBorsa siamo grandi amanti della buona cucina e oggi prenderemo la seconda strada. Per fare scorta di preziosa vitamina B dobbiamo assolutamente provare questa facilissima ricetta di pesce. Per prepararla ci servirà soltanto un’ora del nostro tempo e pochi ingredienti che probabilmente abbiamo già in dispensa. Il segreto, come sempre, sarà quello di scegliere ingredienti sani e il pesce più fresco in assoluto.

La ricetta di cui stiamo per svelare preparazione e proprietà è quella degli anelli di totani con piselli. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

7 etti di totani freschi;

4 etti di piselli;

1 cipollotto;

prezzemolo;

400 ml di salsa di pomodoro;

olio e sale per condire;

1 bicchiere di vino bianco.

Pochi ingredienti per un piatto che potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per fare scorta di vitamine del gruppo B. I totani contengono un’elevata concentrazione di niacina (vitamina B3), riboflavina (vitamina B2) e vitamina B12. Tutti composti che possono aiutare il metabolismo.

I piselli non sono da meno. Contengono quasi tutte le vitamine di questo gruppo, buone quantità di vitamina C e A, e possono anche aiutare a regolare i livelli di colesterolo. Unica avvertenza per i piselli è che possono interferire con alcuni medicinali di uso comune. Prima di iniziare a mangiarli con regolarità dovremmo sempre consultare il nostro medico curante.

Come preparare gli anelli di totani con piselli

La parte più difficile della ricetta sarà la pulizia dei totani. Ma non ci scoraggiamo. Se impariamo i trucchetti giusti diventerà un gioco da ragazzi. Prendiamo un tagliere e un coltello ben affilato. Incidiamo il totano e rimuoviamo per prima cosa l’occhio. Effettuiamo un altro taglio sulla pancia e togliamo le interiora, lisca compresa. Non ci resta che passare in acqua corrente e togliere anche la pelle.

Adesso possiamo procedere. Tagliamo i totani ad anelli e facciamoli riposare in una scodella. Nel frattempo mettiamo a soffriggere in una padella con un filo d’olio il cipollotto tagliato a fettine e il prezzemolo. Non appena inizia a dorarsi aggiungiamo gli anelli. Dopo pochi minuti sul fuoco inizieranno a buttare fuori l’acqua. Solo in quel momento aggiungiamo il sale e iniziamo a sfumare col vino.

Quando il vino è evaporato aggiungiamo alla padella la salsa di pomodoro e i piselli. Copriamo il tutto e facciamo cuocere a fiamma media per una ventina di minuti. Trascorso questo tempo togliamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 5 minuti. È il trucchetto per far evaporare i liquidi rimasti e per regalare a tutti gli ingredienti l’inconfondibile aroma dei totani. Serviamo ben caldi e faremo felice tutta la famiglia.

