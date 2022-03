Il gonfiore addominale è un sintomo che affligge molte persone e spesso può scatenare dolori e crampi allo stomaco davvero fastidiosi e dolorosi.

L’eccesso di aria che accumuliamo nello stomaco potrebbe essere conseguenza dell’alimentazione, ma potrebbe anche segnalare determinati disturbi e patologie ben più complesse. Anche se molto imbarazzante, soprattutto se siamo in presenza di altre persone, fare fuoriuscire questi gas è un’azione indispensabile.

D’altronde, fare delle puzzette non è poi così anormale, anzi, sembra essere fondamentale per diminuire il gonfiore. Quando la causa non è da collegare a malattie, ma semplicemente dipende stile di vita, per favorire l’eliminazione del gas intestinale potremo mettere in pratica delle posizioni che provengono dallo yoga.

Per fare scorregge ed eliminare aria dalla pancia, oltre tisane di melissa e finocchio, potrebbero aiutare questi semplici esercizi e posizioni

Prima di tutto, però, dovremo riuscire ad avere un’alimentazione adeguata che non aumenti questo disturbo. Quindi, cerchiamo di avere una dieta equilibrata, diminuendo il consumo di bibite gasate, alcol e tutti i cibi che potrebbero fermentare nello stomaco, anche certi tipi di frutta.

In molti casi potrebbero essere d’aiuto anche delle tisane naturali, utili a rilassare i muscoli della zona addominale, come quelle a base di melissa e finocchio, che possiamo acquistare in erboristeria.

Poi, per aiutare ad espellere i gas, potremo adottare altre soluzioni, come ad esempio fare degli esercizi mirati. Proviamo a fare la posizione del “sollievo dal vento”, sdraiamoci a terra su un tappetino e portiamo le ginocchia al petto, abbracciamo le gambe e uniamo le mani. Lentamente alziamo il collo e avviciniamo il mento alle ginocchia, tenendo la posizione per qualche secondo.

Un altro esercizio per fare scorregge ed eliminare aria dalla pancia potrebbe essere la “posa del bambino”, che aiuta anche a distendere la schiena. Basterà mettersi in ginocchio e allungare le braccia al pavimento con movimenti lenti, fino a toccare il pavimento con la fronte. Non resterà che rilassarci e rimanere in questa posizione per almeno 5 minuti, eseguendo una respirazione regolare.

Addome sgonfio con alcuni movimenti

La posa accovacciata sarebbe utile a favorire la fuoriuscita di gas, consiste appunto nell’accovacciarsi sulle ginocchia, tenendo le gambe leggermente divaricate e ginocchia piegate. Facciamo toccare i gomiti alle ginocchia, per spingere verso l’esterno le gambe e teniamo uniti i palmi delle mani tra loro.

Ricordiamo di tenere la schiena ben dritta e il petto in avanti, facendo dei respiri profondi e regolari, rimaniamo in posa per un minuto.

Infine, la posizione del cobra potrebbe essere adatta a liberarsi dei gas in eccesso e ad allungare la schiena. Distesi a pancia in giù, mettiamo i palmi delle mani ad altezza spalle e alziamo solo il busto, staccandolo dal pavimento, tenendo lo sguardo verso l’alto. Ripetiamo 5 volte l’esercizio per una durata che varia dai 10 ai 30 secondi.