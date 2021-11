Ogni qual volta si presenta un’occasione speciale e dobbiamo fare un regalo entriamo in panico, la scelta è sempre difficile. A volte perché abbiamo già sfruttato tutte le nostre idee in passato e quindi ne siamo carenti. Altre perché non riusciamo proprio a immaginare cosa possa piacere a quella persona.

Talvolta poi le difficoltà sembrano moltiplicarsi se il nostro budget non è molto alto. Ciò può dipendere dalla precisa scelta di fare un pensiero poco dispendioso o ancora dalle finanze che potrebbero scarseggiare.

In ogni caso, non abbiamo da temere. Anche con pochi soldi possiamo riuscire a fare bella figura, basta sapere cercare.

Per fare regali graditi a una donna con una spesa massima di 15 euro ecco 5 moderni bracciali

Praticamente a tutte le donne piacciono i gioielli. Quindi, nel caso il nostro regalo sia per una lei, orientarci sugli stessi può essere sicuramente una scelta azzeccata.

Magari con un occhio di riguardo a quelli che sono i gioielli glam e di tendenza di questo periodo.

Monili poi con i quali si va sul sicuro, sono i bracciali. Tutte le donne hanno l’abitudine di indossarli con più o meno frequenza.

Considerando poi la vasta scelta di bigiotteria di marca in fatto di bracciali, possiamo dire che sia fatta. Ne abbiamo infatti selezionato alcuni dai vari siti ufficiali da poter acquistare con una spesa massima di 15 euro. Bellissimi e alla moda, potranno rendere felice ogni donna che li riceverà. Vediamoli.

Bracciale MAKE A WISH S’AGAPÕ dai 12 ai 15 euro. Ha un cordino cerato in differenti colori: nero, grigio azzurro, viola, rosa, ecc. Ognuno ha una medaglietta d’acciaio argentato o dorato con diversi auguri: successo, amore, amicizia e altro; bracciale HAPPY S’AGAPÕ, costo 14 euro. Sotto questo stesso nome compaiono due tipi di gioiello. Il primo classico con catenella d’acciaio e pendente con quadrifoglio o stella. Il secondo composto da perline di vetro in varie tonalità: nero, verde, rosso, malva, ecc.

Gli altri 3 bracciali

Bracciale BOCCADAMO semi rigido a 15 euro. Un bracciale composto da una metà rigida e l’altra morbida a catenella. Nel punto di raccordo vi è una medaglietta pendente con varie raffigurazioni: albero della vita, fiocco, cuore e altre, tutte con un piccolo cristallo; bracciale MARLÙ Bangle Torchon perla dai 13 ai 15 euro. Disponibile in acciaio argentato, rosato e dorato. Bracciale rigido, da un lato vi scorre un filo intrecciato, dall’altro due doppi fili rigidi con una perla pendente; bracciale MARLÙ ematite diagonale dai 13 ai 15 euro. In acciaio ed ematite, diversi pezzettini addossati l’uno all’altro formano la trama. Disponibile in argento, oro e rosato.

Per fare regali graditi a una donna con una spesa massima di 15 euro ecco quindi 5 moderni bracciali. Quelli appena visti sono solo alcuni ovviamente, ma potrebbero essere delle ottime idee regalo da tenere presenti. Per parenti, amiche, partner, colleghe e, perché no, anche per sé stesse. In ogni caso, potranno sicuramente fare la gioia di molte se ricevuti in dono.

