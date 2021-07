La tecnologia medica fa passi da gigante e questa notizia a tutti coloro che hanno paura della puntura non può che fare piacere. Infatti in una città italiana del Sud bagnata dal mare giunge una nuova tecnica: per fare il vaccino niente puntura perché arriva la siringa senza ago. Ebbene Messina ha un record da far invidia all’Europa, è la prima città “ago free” per inoculare il vaccino contro il coronavirus.

Un prodotto già testato

Questo dispositivo medico è utilizzato già per diabetici, malati di Sla, biopsie e interventi estetici. Ora la casa produttrice ha verificato che si può sfruttare questo apparecchio anche per inoculare la dose con un getto ad alta velocità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dunque la vecchia e temibile puntura dell’ago della siringa non sarà più un problema: l’inoculazione del vaccino per via intramuscolare avverrà a Messina con questa nuova tecnica. Infatti il dispositivo è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose.

Questa apparecchiatura medica è prodotta in Corea ma un’azienda siciliana ha perfezionato lo strumento sfruttando la collaborazione con il CNR polimeri e compositi di Catania.

Addio fobia dell’ago

Può sembrare strano ma in Italia esistono persone con la fobia dell’ago. Questo apparecchio è sicuro e semplice da usare ed è ideale per ogni tipo di infusione.

Perciò chi ha sempre temuto l’ago può tirare un sospiro di sollievo.

Come funziona

Il device inietta il vaccino nel braccio in meno di 100 millisecondi tramite un microforo di 0,15 millimetri. Per far comprendere la velocità basti pensare che la reazione di un uomo, generalmente è di 220 millisecondi. Non è solo una questione di tempo record, oltre alla velocità e all’assenza di dolore c’è anche un altro vantaggio. Il vaccino si distribuisce in miliardi di ‘droplet’ migliorandone l’assorbimento.

Per fare il vaccino niente puntura perché arriva la siringa senza ago

Da oggi, dunque a Messina sarà possibile ricevere il vaccino contro il coronavirus con questo nuovo apparecchio medico. Parallelamente la classica somministrazione dei vaccini con siringa con ago non andrà in soffitta.