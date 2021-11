Uno dei metodi più piacevoli di ripararsi dal gelido freddo invernale è senz’altro la cucina. Infatti, nonostante imbacuccarsi per bene possa tenerci al sicuro dal freddo, allontanarlo con un buon piatto è tutta un’altra storia. Precedentemente ad esempio avevamo suggerito come questo capolavoro della cucina francese ci svolterà l’inverno perché è facilissimo ed economico.

Oggi invece proponiamo una semplicissima versione di un piatto di pasta e lenticchie che saprà scaldare e conquistare il cuore di tutti noi. Ma non finisce qui perché questo piatto oltre a scaldarci potrebbe essere utile per l’organismo grazie alle proprietà delle lenticchie.

Ecco perché per fare il pieno di ferro, fibre e vitamine non dovremmo perderci questo gustosissimo piatto invernale.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare questa ricetta nutriente ed economica abbiamo bisogno di:

Lenticchie;

Pasta;

Sedano;

Carota;

Cipolla;

Brodo vegetale;

Passata di pomodoro;

Erbe aromatiche.

Cominciamo dalla preparazione di base che non manca mai nella cucina italiana: il soffritto. Tagliamo a dadini sedano, carota e cipolla e mettiamoli in una casseruola a soffriggere con poco olio e un pizzico di sale. Per evitare che questo bruci in cottura possiamo aggiungere un piccolo mestolo di brodo. Mentre il soffritto è sul fuoco, sciacquiamo accuratamente le nostre lenticchie sotto acqua corrente per poi aggiungerle in padella.

Facciamo tostare qualche minuto per poi aggiungere le erbe aromatiche che preferiamo. Un ottimo abbinamento sono rosmarino e salvia. A questo punto uniremo anche la passata di pomodoro e copriremo il tutto con il brodo vegetale. Le indicazioni del tempo di cottura delle lenticchie dovrebbero essere riportate sulla confezione ma generalmente queste richiedono circa 40 minuti. Trascorso il tempo richiesto, verseremo direttamente nella casseruola il formato di pasta che preferiamo. Per questo tipo di preparazioni un ottimo abbinamento potrebbero essere dei quadrucci, dei ditaloni o dei maltagliati all’uovo.

Non resta che attendere che la pasta sia cotta per spegnere il fuoco e mantecare con del parmigiano o del pecorino.

Varianti più ricche

Se vogliamo concederci qualche sfizio in più possiamo aggiungere alla preparazione delle strisce di pancetta o guanciale. In alternativa, se ne avessimo di avanzo nel frigo, possiamo aggiungere alla preparazione delle croste di parmigiano.

Una volta cotta, la pasta può essere conservata in frigo fino a 2 giorni in un contenitore ermetico.

