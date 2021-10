In autunno, sentiamo il bisogno di coccolare il nostro palato con piatti morbidi e gustosi. Il modo migliore per farlo è con i prodotti che la stagione ci regala. Con i broccoli, ad esempio, si possono creare tante fantastiche ricette. Quella che proponiamo in questo articolo permetterebbe di unire alle proprietà del broccolo gli effetti benefici di un ingrediente inaspettato. Vediamo insieme quale.

Per fare il pieno di antiossidanti il segreto sarebbe questa vellutata cremosa e profumata perfetta per l’autunno

I broccoli sono ricchi di vitamine: C, A, B, K. Oltre che deliziosi, dunque, potrebbero essere indicati per aggiungere alla nostra dieta una buona dose di antiossidanti. Anche il tè verde, con la sua grande quantità di polifenoli, potrebbe avere effetti benefici sul nostro organismo. In pochi lo sanno, ma questi due alimenti si possono sposare, dando vita a un piatto sano e leggero da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Per la nostra vellutata abbiamo bisogno di:

Broccoli;

Cipolla;

Patate;

Brodo vegetale;

Burro;

Sale e pepe;

Foglie di tè verde.

Prepariamo la nostra ricetta speciale

Per prima cosa, laviamo le verdure. Mettiamo la cipolla su un tagliere e ricaviamone delle fette sottili. Dopodiché, tagliamo le patate a dadini (non dimentichiamoci di sbucciarle!). Ora occupiamoci dei broccoli: in questa ricetta utilizzeremo solo le cimette. Sciogliamo il burro in una pentola e aggiungiamo la cipolla. Cuociamo a fuoco basso per circa 10 minuti.

Uniamo gli ingredienti

Ora aggiungiamo cimette e patate. Mescoliamo per qualche minuto, sempre a fuoco basso, dopodiché versiamo il brodo vegetale, già caldo, e cuociamo per trenta minuti. Mescolando di tanto in tanto, aggiungiamo sale e pepe quanto basta.

Aggiungiamo il tè verde e frulliamo tutto

Ora spegniamo i fornelli, aggiungiamo le foglie di tè verde e passiamo gli ingredienti con un frullatore a immersione. Rimettiamo la vellutata sul fuoco, assaggiandola per assicurarci che sia giusta di sale. Se desideriamo un sapore molto aromatico, possiamo aggiungere uno o più cucchiaini di tè verde. In pochi minuti la crema sarà pronta per deliziare gli ospiti.

Pronta da servire

Impreziosiamo la nostra vellutata con un filo d’olio extravergine d’oliva. Per giocare con le consistenze e dare un tocco in più al piatto, serviamolo con delle fettine di pane tostato (vanno bene anche crostini o grissini sminuzzati). Ecco un piatto che farà la felicità dei nostri ospiti, anche quelli vegetariani. Per mangiare sano senza rinunciare al gusto e per fare il pieno di antiossidanti il segreto sarebbe questa vellutata cremosa e profumata perfetta per l’autunno.