Per fare il dolce preferito di Papa Francesco basta avere bicarbonato, zucchero e latte

Vivere lontano da casa non deve essere facile neppure per il Santo Padre, che ormai da tanti anni non fa ritorno nella sua amata Argentina. Ma pare che ci sia un segreto che lo fa viaggiare con il cuore.

Non si può parlare di un peccato di gola, ovviamente. Ma come tutti sapremo basta poco per viaggiare con la mente e rivivere momenti felici che abbiamo vissuto nel passato. Un po’ come quando percepiamo all’improvviso una sensazione che avevamo da bambini. Qualcosa del genere deve avvenire anche per Papa Francesco, considerato che non ha mai nascosto la sua passione per il dulce de leche. Si tratta di uno dei sapori più conosciuti ed apprezzati in tutto il Sud America, stranamente poco conosciuto in Europa, dove invece potrebbe accompagnarsi squisitamente a tanti dolci locali. Possiamo farlo in casa senza grosse difficoltà e provare la delizia paradisiaca che fa impazzire tutti i bambini argentini. Infatti, per fare il dolce preferito di Papa basta avere un’ora di tempo e pochi semplici ingredienti.

Di cosa si tratta e perché tutti lo amano così tanto

È difficile trovare una persona cui non piacciano i dolci. Sarà per questo che ha fatto scalpore sapere quali sono i biscotti migliori al Mondo secondo il celebre Taste Atlas.

Il dulce di leche, letteralmente dolce (o confettura) di latte, è una crema spalmabile zuccherata che è in grado di trasformare una semplice fetta di pane in un capolavoro di sapore amabile, morbido al palato e delizioso per i sensi. Per avere un’idea, potrebbe ricordare le caramelle al mou. Ma se accompagnarlo con il pane è il gesto più semplice, ciò che sconvolge gli amanti dei dolci è l’universalità del suo impiego. Torte, pasticcini, cioccolatini, alfajores, oppure come guarnimento del gelato: ovunque il dulce de leche è gradito. E pensare che questa crema è così ingiustamente poco conosciuta e facile da realizzare. Venne inventata qualche secolo fa tra l’Argentina ed il Cile. Le leggende raccontano una fortunata dimenticanza di latte e zucchero lasciati a cuocere troppo a lungo sul pentolino. Realizzarlo è un gioco da ragazzi, anche se è possibile trovarlo già pronto in commercio.

Per fare il dolce preferito di Papa Francesco basta avere un’ora di tempo

Basta avere un litro di latte, 350 grammi di zucchero, mezzo cucchiaino di bicarbonato e una bacca di vaniglia con i suoi semi. Basterà riscaldare gli ingredienti in una casseruola e mescolare a fuoco medio. Quando si sarà sciolto lo zucchero, basta abbassare la fiamma ed aspettare un’ora abbondante mescolando ogni tanto con un cucchiaio di legno. Poco alla volta si addenserà, proprio come una crema pasticceria. Facciamo attenzione a mischiare con maggiore vigore in questi momenti. Sarà pronta quanto avrà ottenuto una consistenza ragionevole. L’unico rischio, c’è poco da dubitarne, sarà quello di mangiarne troppa: amabile per colazione, deliziosa per merenda.

Ma anche se finissimo per mangiarne troppa, comunque ci sarebbe un rimedio. Ed è il trucco del dentifricio usato dai migliori attori, proprio come Matthew McConaughey.