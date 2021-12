Foenicum vulgare è il nome scientifico attribuito ai finocchi, ortaggio croccante salutare che appartiene alla famiglia delle Apiaceae. È un alimento particolarmente utilizzato per le diete a basso regime calorico, dato che vanterebbe appena 31 calorie per 100 g di prodotto. Nonostante questo, però, i finocchi sono ricchi di vitamina C, A, B9 e B12 e sarebbero ricchi di minerali. Tra questi meritano menzione potassio, ferro e calcio che, insieme alle vitamine, concorrono alla salute del cuore e delle ossa. Tuttavia non sempre è facile rendere gustoso questo ortaggio senza affogarlo nei formaggi o nella besciamella. Per questo per fare il carico di vitamine e minerali ecco 3 modi per cuocere finocchi per contorni leggeri ma ricchi di gusto.

Purè di finocchio

Il primo metodo per la cottura dei finocchi consiste nel lasciare che questi si cuociano grazie alla loro acqua. Rimuoviamo la parte inferiore del finocchio e le parti esterne più dure. Fatta questa operazione mettiamo le foglie del finocchio in un pentolino dai bordi alti con appena un dito di acqua e lasciamo cuocere 15 minuti. Questo metodo consente di ottenere dei finocchi morbidissimi e teneri senza il bisogno di lessarli. Al termine della cottura frulliamo i finocchi ed aggiungiamo sale ed olio per un purè di finocchio leggero, sano e goloso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Gratinati con un occhio alla linea

Come detto in precedenza, per dare una spinta di gusto ai finocchi spesso questi vengono gratinati in forno con l’aggiunta di formaggio o besciamella. Nulla di sbagliato ma, se non volessimo sgarrare sulla dieta, possiamo mantenere lo stesso metodo di cottura ma più leggero.

Come in precedenza dovremo pulire attentamente i finocchi e ricavarne le foglie esterne che taglieremo a fettine. Fatta questa operazione cospargeremo i nostri finocchi con dell’olio e del pangrattato e condire per bene. Quando i finocchi saranno panati, trasferiamoli in forno a 180° per 20 minuti. Al termine della cottura avremo ottenuto dei finocchi gratinati leggeri e croccanti che ci faranno dimenticare di avere davanti un piatto light.

Per fare il carico di vitamine e minerali ecco 3 modi per cuocere finocchi per contorni leggeri

Spesso il finocchio viene mangiato crudo in insalata ma, certo, il sapore potrebbe risultare un po’ anonimo. Ecco perché possiamo utilizzare il finocchio semplicemente come base che arricchiremo a nostro piacimento. Possiamo realizzare delle meravigliose insalate aggiungendo dell’arancia pelata a vivo, delle olive e dei tocchetti di salmone. Condiamo il tutto con olio e sale e portiamo in tavola un’insalata perfetta in ogni momento.

Approfondimento

Dimenticheremo le patate dopo aver scoperto questi 3 contorni al forno con meno calorie e carboidrati