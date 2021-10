L’autunno ci regala fiori profumati e bellissimi. Tra i più comuni e diffusi nelle nostre case ci sono i ciclamini. Questi fiori possiedono colori vivaci che vanno dal bianco al rosa fino ad arrivare al viola. Pur non essendo profumati, questi rendono le nostre case molto personali ed accoglienti.

Questa pianta è molto semplice da coltivare anche per chi non ha il pollice verde. Infatti, bastano pochi e semplici accorgimenti per farla crescere bene ed in salute. Però, dobbiamo sapere che pochi conoscono il luogo migliore per tenere il ciclamino ed averlo sempre fiorito e rigoglioso.

Il ciclamino è una pianta piuttosto resistente. Nonostante ciò, può capitare che i suoi fiori appassiscano velocemente. In realtà, per fare esplodere di fiori i nostri ciclamini bastano 3 semplicissimi trucchetti della nonna che pochi conoscono.

A volte, senza saperlo siamo noi la causa per cui le piante fioriscono poco o si ammalano. I nostri comportamenti, se sbagliati, possono mettere a rischio le nostre piante. Se queste faticano a produrre nuovi boccioli possiamo aiutarle mettendo in pratica pochi e semplici consigli.

Se vogliamo conoscere questi utili trucchi, continuiamo a leggere l’articolo.

Se notiamo che il nostro ciclamino ha i fiori appassiti, la prima cosa da fare è rimuovere i fiori secchi. Lasciare fiori e foglie secche sulla pianta la soffocherà.

Questa semplicissima azione eviterà che anche gli altri fiori marciscano. Inoltre, proteggeremo il nostro ciclamino dal rischio di malattie e parassiti.

Infine, fare questo stimolerà la nostra pianta a produrre nuovi e numerosi boccioli.

Concime

Una volta rimosse le parti secche della pianta, questa sarà nelle condizioni di produrre nuovi fiori. Quindi, è questo il momento giusto per concimare la pianta. Compiere quest’azione dopo aver rimosso i fiori secchi permetterà di dare un’ulteriore spinta al ciclamino per produrre più fiori.

La cosa importante è scegliere il concime più adatto per la nostra pianta. Per il ciclamino servirà un concime di tipo liquido per piante bulbose da fornirle con l’acqua d’irrigazione.

Concimiamola ogni 2 settimane per tutto l’autunno e l’inverno per vedere la nostra pianta piena di fiori colorati.

Prolunghiamo la fioritura

A questo punto, la nostra pianta ha tutti i presupposti per produrre molti fiori. Ciò che ci resta da fare è fornirle le condizioni migliori per la sopravvivenza.

Quindi, scegliamo per il ciclamino una posizione di mezz’ombra. Purtroppo, il sole diretto farebbe morire i nostri fiori. Al tempo stesso ha bisogno di molta luce. Dunque, teniamo il ciclamino in una stanza fresca e molto luminosa.

La temperatura perfetta per questa pianta è intorno ai 15 gradi. Pertanto, teniamola lontana da fonti di calore se vogliamo avere molti fiori rigogliosi.

Infine, evitiamo di annaffiare troppo spesso il ciclamino. Non bagniamo mai le foglie ed i fiori, ma solo il terriccio quando è del tutto asciutto. Aggiungiamo l’acqua sul terriccio o direttamente nel sottovaso. In questo modo non metteremo la pianta a rischio di malattie.

Consigli

Quando rimuoviamo foglie e fiori secchi, ricordiamoci di farlo usando delle forbici o delle cesoie sterilizzate. In questo modo, eviteremo la diffusione di malattie fungine che potrebbero colpire anche le piante vicine. In alternativa, usiamo le mani per rimuovere i fiori ormai appassiti.