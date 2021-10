Non è facile esattamente fare una media di quanto duri un computer. Come tutte le macchine dipende solitamente da quanto e da come lo utilizziamo. Ma, dati statistici alla mano, che valgono soprattutto come curiosità, un pc durerebbe circa 5 anni. Ovviamente, se il computer è il nostro strumento di lavoro dobbiamo trattarlo con tutte le cure necessarie. Se viceversa parliamo di un mezzo per svagarci, pur curandolo, non avrà bisogno delle stesse attenzioni. Gli esperti ricordano sempre di manutenere il computer con determinate azioni. Ma ci sono anche dei promemoria importanti sulle cose da non fare al computer. Per fare durare più a lungo il nostro computer ecco 3 cose da non fare mai per non rischiare di rovinarlo.

L’importanza dell’alimentatore

Così come accade anche per iPad e smartphone, il cavo di alimentazione è fondamentale anche per il nostro computer. Soprattutto se parliamo di un pc portatile. Spesso la causa del malfunzionamento del nostro pc si lega proprio ai problemi dell’alimentatore. Invece, capita spesso di non prendersi cura di questa estensione del nostro computer, come se non fosse altrettanto importante. Uno degli errori che facciamo spesso è quello di aggrovigliare il cavo su se stesso, ma anche di dargli dei “tironi”. Cose assolutamente da non fare.

Per fare durare più a lungo il nostro computer ecco 3 cose da non fare mai

Alzi la mano chi non porta mai vicino al computer una bevanda, una tazza di tè o di caffè. Soprattutto in questo periodo in cui ci siamo ritrovati davvero in tanti a fare smart working. Quindi, non più pausa caffè al bar sotto l’ufficio o davanti alle macchinette, ma vicino alla tastiera. E, secondo i tecnici che riparano i computer, una delle cause maggiormente presenti in laboratorio è proprio il rovesciamento di liquidi sulla tastiera. Potremmo creare un danno davvero importante per un singolo e veloce momento di distrazione.

Attenzione alle interruzioni elettriche

Come avranno visto finora i nostri Lettori non ci stiamo occupando della parte puramente tecnica del computer. Quindi, hardware, software, virus, aggiornamenti e via dicendo. Ma di quei semplici errori che possono rovinare il nostro computer. Per ultimo, attenzione anche alle frequenti interruzioni di corrente. Ogni volta che c’è un “black-out” la potenza elettrica aumenta per poter tornare in linea. Questo sovraccarico rischia, se ripetuto, di mandare letteralmente in tilt il nostro computer. Attenzione quindi ai classici sovraccarichi anche domestici causati da forno, microonde, lavastoviglie, lavatrice e lavasciuga. Tra tutti il più sensibile è proprio il nostro computer.

